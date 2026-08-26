O fotógrafo e cinegrafista de Franca Lino Manoel Moraes, de 56 anos, foi vítima de uma fake news na manhã desta quarta-feira, 26, após uma publicação falsa anunciar sua morte em um grupo de WhatsApp. O profissional estava em Barretos, onde trabalhava em uma gravação para a Ambev, quando tomou conhecimento da mensagem.

A publicação foi feita no grupo “Desapego para Fotógrafos”, que reúne 790 membros, e trazia uma arte de luto com uma fotografia de Lino. O próprio profissional, que também integra o grupo, viu a postagem e decidiu gravar um vídeo para esclarecer que estava vivo e bem.

Mesmo durante o trabalho, Lino interrompeu as atividades para desmentir a informação e tranquilizar amigos e conhecidos.