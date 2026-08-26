O fotógrafo e cinegrafista de Franca Lino Manoel Moraes, de 56 anos, foi vítima de uma fake news na manhã desta quarta-feira, 26, após uma publicação falsa anunciar sua morte em um grupo de WhatsApp. O profissional estava em Barretos, onde trabalhava em uma gravação para a Ambev, quando tomou conhecimento da mensagem.
A publicação foi feita no grupo “Desapego para Fotógrafos”, que reúne 790 membros, e trazia uma arte de luto com uma fotografia de Lino. O próprio profissional, que também integra o grupo, viu a postagem e decidiu gravar um vídeo para esclarecer que estava vivo e bem.
Mesmo durante o trabalho, Lino interrompeu as atividades para desmentir a informação e tranquilizar amigos e conhecidos.
“Pessoal, é o seguinte. Fui vítima de uma brincadeira muito sem graça de alguém aí. Não aconteceu nada comigo. Estou de boa. Estou aqui em Barretos gravando para a Ambev. Está tudo tranquilo, podem ficar despreocupados”, afirmou.
Profissional pretende processar autor
No vídeo, Lino também afirmou que pretende tomar medidas contra o responsável pela publicação.
“Esse cara que fez essa brincadeira vai ser processado. Está tudo certo. Estou vivo, vivinho, não morri ainda não”, completou.
A falsa notícia provocou preocupação entre pessoas que conhecem o profissional. Fernando Lago, diretor da Produtora Leon, disse que recebeu contatos de pessoas preocupadas com a suposta morte.
“Gerou uma preocupação e logo entramos em contato com todos para saber dessa notícia. Isso é coisa que não se faz. Que bom que ele foi rápido e esclareceu que é mentira”, afirmou.
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