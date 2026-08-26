Um acidente entre uma caminhonete e uma motocicleta deixou um motociclista ferido na avenida Integração, no bairro Estação, em Franca, na noite dessa terça-feira, 25. Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete teria fugido sem prestar socorro, mas foi localizado e detido momentos depois.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, a caminhonete aparece passando em alta velocidade pela avenida antes de atingir a motocicleta. Com a força da batida, faíscas saem dos veículos.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Motorista é localizado