Um acidente entre uma caminhonete e uma motocicleta deixou um motociclista ferido na avenida Integração, no bairro Estação, em Franca, na noite dessa terça-feira, 25. Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete teria fugido sem prestar socorro, mas foi localizado e detido momentos depois.
O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, a caminhonete aparece passando em alta velocidade pela avenida antes de atingir a motocicleta. Com a força da batida, faíscas saem dos veículos.
O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.
Motorista é localizado
Após a batida, um motorista que estava próximo ao local acompanhou o condutor da caminhonete até uma chácara na região. Ao chegar à propriedade, ele acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.
De acordo com a PM, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Os policiais foram até a chácara, localizaram o homem e o encaminharam à delegacia.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso será investigado pela Polícia Civil. O motorista foi qualificado e liberado para responder ao caso.
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