26 de agosto de 2026
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VEJA

Motorista com sinais de embriaguez bate em moto na Integração

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Caminhonete atingiu em cheio motociclista na Avenida Integração, no bairro Estação, em Franca
Caminhonete atingiu em cheio motociclista na Avenida Integração, no bairro Estação, em Franca

Um acidente entre uma caminhonete e uma motocicleta deixou um motociclista ferido na avenida Integração, no bairro Estação, em Franca, na noite dessa terça-feira, 25. Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete teria fugido sem prestar socorro, mas foi localizado e detido momentos depois.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, a caminhonete aparece passando em alta velocidade pela avenida antes de atingir a motocicleta. Com a força da batida, faíscas saem dos veículos.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Motorista é localizado

Após a batida, um motorista que estava próximo ao local acompanhou o condutor da caminhonete até uma chácara na região. Ao chegar à propriedade, ele acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.

De acordo com a PM, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Os policiais foram até a chácara, localizaram o homem e o encaminharam à delegacia.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso será investigado pela Polícia Civil. O motorista foi qualificado e liberado para responder ao caso.

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