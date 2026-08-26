A Delegacia Seccional de Polícia Civil de Franca receberá cinco novos delegados para reforçar o efetivo da região. A informação foi confirmada pelo delegado seccional, Wanir José da Silveira Júnior. Quatro profissionais recém-formados serão destinados à região e um delegado chegará por meio de remoção.
Os novos delegados serão distribuídos entre cinco unidades que atualmente estavam sem titular. A medida ocorre após a conclusão do curso de formação da Academia de Polícia, que disponibilizou mais de 450 novos delegados para todo o Estado de São Paulo.
A escolha das unidades pelos profissionais acontece nesta quinta-feira, 27, na Cadepol, de acordo com a classificação obtida no curso de formação. Depois da escolha, os delegados terão um prazo para organização e apresentação nas respectivas unidades.
A expectativa de Wanir é de que os novos profissionais comecem a trabalhar já na próxima semana.
Mudanças nas unidades
Entre as alterações previstas está a transferência do delegado Fábio José Branquinho, atual titular da Delegacia de Polícia de Pedregulho, para o 5º Distrito Policial de Franca (região Norte). A mudança ocorre após a aposentadoria do delegado Hélder.
Para Pedregulho, será designado um delegado que já atuava na capital paulista e possui entre 10 e 15 anos de carreira.
As demais vagas na área da Seccional de Franca são para a Delegacia de Polícia de Patrocínio Paulista, Delegacia de Polícia de Guará, 1º Distrito Policial de Batatais e Delegacia da Mulher) de Batatais.
“É um ganho muito grande. Será excelente para a nossa área de atuação, a Seccional de Franca, que engloba 17 cidades”, destacou Wanir.
Segundo o delegado, algumas cidades menores da região ainda não contam com delegados próprios, mas a estrutura atual permite manter o atendimento e o trabalho de Polícia Judiciária nesses municípios.
Investigadores
Além dos delegados, a Polícia Civil também deverá receber reforço no quadro de investigadores. A previsão é de que uma nova turma da Academia de Polícia seja iniciada em setembro, com o curso de formação realizado em Ribeirão Preto.
A formação deve se estender até janeiro ou fevereiro de 2027. Somente após a conclusão do curso será definida a distribuição dos investigadores entre as diferentes regiões.
Wanir explicou que ainda não é possível precisar quantos profissionais serão destinados à região de Franca, já que o concurso ofereceu um número menor de vagas.
Mesmo sem uma definição sobre o número de investigadores, o delegado considera a chegada dos novos servidores um importante reforço para a Polícia Civil e destaca que a ampliação do efetivo contribui para o fortalecimento da instituição e para a manutenção do atendimento à população.
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