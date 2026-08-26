A Delegacia Seccional de Polícia Civil de Franca receberá cinco novos delegados para reforçar o efetivo da região. A informação foi confirmada pelo delegado seccional, Wanir José da Silveira Júnior. Quatro profissionais recém-formados serão destinados à região e um delegado chegará por meio de remoção.

Os novos delegados serão distribuídos entre cinco unidades que atualmente estavam sem titular. A medida ocorre após a conclusão do curso de formação da Academia de Polícia, que disponibilizou mais de 450 novos delegados para todo o Estado de São Paulo.

A escolha das unidades pelos profissionais acontece nesta quinta-feira, 27, na Cadepol, de acordo com a classificação obtida no curso de formação. Depois da escolha, os delegados terão um prazo para organização e apresentação nas respectivas unidades.