O programa Emprega Franca disponibiliza, nesta quarta-feira, 26, oportunidades de trabalho em diferentes áreas de atuação. As vagas contemplam funções nos setores de atendimento, logística, produção, alimentação, administração e serviços operacionais, com requisitos de escolaridade que variam conforme o cargo.
Entre as vagas estão ajudante de motorista, assistente operacional logístico, atendente de padaria, atendente de fast food, atendente de loja, atendente operacional, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição e auxiliar de logística.
Também há oportunidades para auxiliar de montagem e de pintura de estruturas metálicas, auxiliar de produção e auxiliar de produção na área de revisão.
Escolaridade varia conforme a vaga
Os requisitos para candidatura variam de acordo com a função. Há oportunidades destinadas a candidatos com Ensino Fundamental, Ensino Médio completo ou incompleto, além de vagas para as quais a escolaridade não foi informada.
A maior oferta é para atendente de fast food, com dez vagas. Também são oferecidas três vagas para ajudante de motorista e três para auxiliar de montagem de estruturas metálicas.
Como se candidatar
Os interessados podem consultar as vagas e realizar a candidatura pelo site do Emprega Franca. Para algumas oportunidades, a inscrição deve ser feita presencialmente no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).
O atendimento presencial ocorre na sede do Emprega Franca, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, em prédio anexo à Rodoviária. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
O WhatsApp (16) 99601-0848 e o e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br estão disponíveis para contato.
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