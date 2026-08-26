O programa Emprega Franca disponibiliza, nesta quarta-feira, 26, oportunidades de trabalho em diferentes áreas de atuação. As vagas contemplam funções nos setores de atendimento, logística, produção, alimentação, administração e serviços operacionais, com requisitos de escolaridade que variam conforme o cargo.

Entre as vagas estão ajudante de motorista, assistente operacional logístico, atendente de padaria, atendente de fast food, atendente de loja, atendente operacional, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição e auxiliar de logística.

Também há oportunidades para auxiliar de montagem e de pintura de estruturas metálicas, auxiliar de produção e auxiliar de produção na área de revisão.

Escolaridade varia conforme a vaga