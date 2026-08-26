26 de agosto de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CONFIRA

Emprega Franca abre vagas para atendente, logística e produção

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Sede do Emprega Franca, anexa ao Terminal Rodoviário
Sede do Emprega Franca, anexa ao Terminal Rodoviário

O programa Emprega Franca disponibiliza, nesta quarta-feira, 26, oportunidades de trabalho em diferentes áreas de atuação. As vagas contemplam funções nos setores de atendimento, logística, produção, alimentação, administração e serviços operacionais, com requisitos de escolaridade que variam conforme o cargo.

Entre as vagas estão ajudante de motorista, assistente operacional logístico, atendente de padaria, atendente de fast food, atendente de loja, atendente operacional, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição e auxiliar de logística.

Também há oportunidades para auxiliar de montagem e de pintura de estruturas metálicas, auxiliar de produção e auxiliar de produção na área de revisão.

Escolaridade varia conforme a vaga

Os requisitos para candidatura variam de acordo com a função. Há oportunidades destinadas a candidatos com Ensino Fundamental, Ensino Médio completo ou incompleto, além de vagas para as quais a escolaridade não foi informada.

A maior oferta é para atendente de fast food, com dez vagas. Também são oferecidas três vagas para ajudante de motorista e três para auxiliar de montagem de estruturas metálicas.

Como se candidatar

Os interessados podem consultar as vagas e realizar a candidatura pelo site do Emprega Franca. Para algumas oportunidades, a inscrição deve ser feita presencialmente no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

O atendimento presencial ocorre na sede do Emprega Franca, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, em prédio anexo à Rodoviária. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O WhatsApp (16) 99601-0848 e o e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br estão disponíveis para contato. 

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários