Um homem de 39 anos, identificado como Diego Pereira, foi esfaqueado na manhã desta quarta-feira, 25, no Jardim Paulistano ll, em Franca. Ele estava em frente à casa onde mora quando foi surpreendido por dois homens que chegaram ao local em um carro.
Um dos suspeitos desceu do veículo armado com uma faca e atacou Diego. A vítima foi atingida por golpes nas pernas e nos braços.
Após a agressão, o suspeito retornou ao carro e fugiu com o comparsa. Até o momento, ninguém foi preso.
Vítima foi socorrida pelo Samu
Diego foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.
Moradores da região relataram que a vítima trabalha com materiais recicláveis e seria conhecida por furtos no bairro. Ainda segundo os relatos, há cerca de dois anos, Diego teria sido baleado no Jardim Brasilândia após se envolver em uma briga.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.
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