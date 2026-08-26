Um homem de 39 anos, identificado como Diego Pereira, foi esfaqueado na manhã desta quarta-feira, 25, no Jardim Paulistano ll, em Franca. Ele estava em frente à casa onde mora quando foi surpreendido por dois homens que chegaram ao local em um carro.

Um dos suspeitos desceu do veículo armado com uma faca e atacou Diego. A vítima foi atingida por golpes nas pernas e nos braços.

Após a agressão, o suspeito retornou ao carro e fugiu com o comparsa. Até o momento, ninguém foi preso.

Vítima foi socorrida pelo Samu