26 de agosto de 2026
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Homem de 39 anos é esfaqueado por dupla no Jd. Paulistano ll

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Vítima do ataque sendo socorrida por equipe do Samu
Vítima do ataque sendo socorrida por equipe do Samu

Um homem de 39 anos, identificado como Diego Pereira, foi esfaqueado na manhã desta quarta-feira, 25, no Jardim Paulistano ll, em Franca. Ele estava em frente à casa onde mora quando foi surpreendido por dois homens que chegaram ao local em um carro.

Um dos suspeitos desceu do veículo armado com uma faca e atacou Diego. A vítima foi atingida por golpes nas pernas e nos braços.

Após a agressão, o suspeito retornou ao carro e fugiu com o comparsa. Até o momento, ninguém foi preso.

Vítima foi socorrida pelo Samu

Diego foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.

Moradores da região relataram que a vítima trabalha com materiais recicláveis e seria conhecida por furtos no bairro. Ainda segundo os relatos, há cerca de dois anos, Diego teria sido baleado no Jardim Brasilândia após se envolver em uma briga.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

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