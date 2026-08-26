Uma jovem de 18 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 26, na Vila Aparecida, em Franca. Ela conduzia uma motocicleta pela rua Espírito Santo quando perdeu o controle da direção e bateu contra um Peugeot estacionado regularmente na via.
Segundo informações apuradas no local, a motociclista teria olhado para o retrovisor da moto antes de perder o controle da direção. Na sequência, colidiu contra o veículo.
Com o impacto, a jovem foi arremessada ao solo. A batida também provocou danos no Peugeot, fazendo com que parte do para-choque traseiro se soltasse.
Atendimento
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos à vítima.
A motociclista foi socorrida e encaminhada ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, onde passou por avaliação médica. Ela não teve ferimentos graves.
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