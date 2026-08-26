A Força Tática prendeu três homens durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada por volta das 17h dessa terça-feira, 25, na Vila São Sebastião, em Franca. Durante a ação, os policiais apreenderam aproximadamente 740 gramas de maconha e 30 eppendorfs com cocaína.
Fuga pelos telhados
Durante o patrulhamento, um dos suspeitos tentou fugir das equipes e correu pelos telhados de imóveis vizinhos. Ele foi cercado e detido pelos policiais.
Na fuga, o homem dispensou um tijolo de maconha, que foi localizado pelas equipes. A droga pesava aproximadamente 740 gramas.
O primeiro homem detido também estava evadido do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Bauru, após não retornar à unidade depois de uma saída temporária.
Outras abordagens
Ainda durante a operação, outros dois homens foram abordados. Com um deles, os policiais encontraram uma pequena bolsa contendo 30 eppendorfs com cocaína, além de dinheiro em espécie.
Em consulta aos sistemas policiais, as equipes constataram que o segundo abordado possuía um mandado de prisão em aberto.
Os três homens foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. No local, foram adotadas as medidas de polícia judiciária, com a elaboração do auto de prisão em flagrante e dos registros referentes às capturas dos procurados.
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