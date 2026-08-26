A Força Tática prendeu três homens durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada por volta das 17h dessa terça-feira, 25, na Vila São Sebastião, em Franca. Durante a ação, os policiais apreenderam aproximadamente 740 gramas de maconha e 30 eppendorfs com cocaína.

Fuga pelos telhados

Durante o patrulhamento, um dos suspeitos tentou fugir das equipes e correu pelos telhados de imóveis vizinhos. Ele foi cercado e detido pelos policiais.

Na fuga, o homem dispensou um tijolo de maconha, que foi localizado pelas equipes. A droga pesava aproximadamente 740 gramas.