Uma mulher foi detida na noite desta terça-feira, 25, após agredir uma policial militar com um tapa no rosto durante uma confusão na Festa do Peão de Barretos.

A Polícia Militar foi acionada para intervir em uma briga envolvendo duas mulheres dentro do Parque do Peão. Durante a tentativa de separar as envolvidas, uma delas acabou atingindo uma policial.

Imagens registradas durante o tumulto mostram as duas mulheres trocando agressões. Na sequência, policiais militares se aproximaram para conter a briga.