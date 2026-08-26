Uma mulher foi detida na noite desta terça-feira, 25, após agredir uma policial militar com um tapa no rosto durante uma confusão na Festa do Peão de Barretos.
A Polícia Militar foi acionada para intervir em uma briga envolvendo duas mulheres dentro do Parque do Peão. Durante a tentativa de separar as envolvidas, uma delas acabou atingindo uma policial.
Imagens registradas durante o tumulto mostram as duas mulheres trocando agressões. Na sequência, policiais militares se aproximaram para conter a briga.
Em determinado momento, a mulher que apareceu vestida de branco atingiu a policial militar com um tapa no rosto. Após a agressão, ela foi contida pela equipe.
Ocorrência registrada
A mulher foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Barretos, onde a ocorrência foi registrada.
O caso deverá ser apurado pelas autoridades.
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