Franca recebe, no dia 11 de setembro, o “Morada du Bem”, evento beneficente que reunirá música, jantar e solidariedade na Morada du Capiau, a partir das 19h. A principal atração será o cantor, compositor e apresentador Moacyr Franco, e toda a renda obtida com o lucro da iniciativa será destinada às ações do Instituto Caminhar.

O evento é realizado pelo MVB Advogados, Morada du Capiau e BRX Urbanismo. A proposta é unir entretenimento e solidariedade, com a destinação integral do lucro ao Instituto Caminhar.

Moacyr Franco

Com mais de seis décadas de carreira, Moacyr Franco será o destaque da programação. Aos 89 anos, o artista acumula trabalhos na música, televisão e teatro e ficou conhecido por transitar por diferentes gêneros, entre eles boleros, marchinhas, baladas românticas e sertanejo de raiz.