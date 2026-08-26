Franca recebe, no dia 11 de setembro, o “Morada du Bem”, evento beneficente que reunirá música, jantar e solidariedade na Morada du Capiau, a partir das 19h. A principal atração será o cantor, compositor e apresentador Moacyr Franco, e toda a renda obtida com o lucro da iniciativa será destinada às ações do Instituto Caminhar.
O evento é realizado pelo MVB Advogados, Morada du Capiau e BRX Urbanismo. A proposta é unir entretenimento e solidariedade, com a destinação integral do lucro ao Instituto Caminhar.
Moacyr Franco
Com mais de seis décadas de carreira, Moacyr Franco será o destaque da programação. Aos 89 anos, o artista acumula trabalhos na música, televisão e teatro e ficou conhecido por transitar por diferentes gêneros, entre eles boleros, marchinhas, baladas românticas e sertanejo de raiz.
A relação de Moacyr com a região começou antes de sua projeção nacional. O artista iniciou a carreira profissional em Ribeirão Preto, onde trabalhou na Rádio Clube. Em 1959, ganhou destaque no programa “Praça da Alegria”.
Além de Moacyr Franco, a programação contará com a dupla Pedro Paulo & Paulo Vitor e o grupo Os Altaneiros. As apresentações serão voltadas aos clássicos do sertanejo e à modinha caipira.
Segundo a organização, os shows serão distribuídos ao longo do jantar, sem grandes intervalos entre as atrações.
Jantar
O convite inclui jantar completo e bebidas à vontade. O cardápio será servido em cinco etapas e terá pratos associados à culinária caipira e à proposta rural da Morada du Capiau.
Entre os itens estão churrasco, copa lombo, contrafilé, linguiça caseira na brasa, mandioca frita e torresmo, além de saladas. Também serão servidos arroz branco, feijão gordo, feijão tropeiro, frango ao molho, costela de fogo de chão, polenta, macarrão, batata rústica, jiló frito, banana frita e quiabo.
As bebidas incluem Chopp Traquejado, refrigerantes e água, com e sem gás. Para a sobremesa, haverá doce de leite e goiabada.
Ingressos
Os convites podem ser adquiridos individualmente ou em mesas para quatro, seis e oito pessoas, atendendo grupos de amigos, famílias e empresas.
Informações sobre valores, disponibilidade e reservas podem ser obtidas diretamente com a organização pelo telefone (16) 3702-3939.
Moacyr Franco completa 90 anos em 5 de outubro, menos de um mês após a apresentação em Franca. Próximo de completar nove décadas, o artista permanece em atividade nos palcos e na televisão.
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