O consumo de bebida alcoólica, energético e medicamentos por estudantes da Escola Estadual “Prof. Roberto Scarabucci”, no Residencial Ana Dorothea, em Franca, levou a Polícia Militar a ser acionada em duas ocasiões. As ocorrências envolveram alunos que passaram mal após ingerirem a suposta mistura e novos relatos identificados durante as apurações internas da escola.

A Secretaria Estadual de Educação informou que a direção acionou os responsáveis e o Conselho Tutelar ao tomar conhecimento dos episódios.

Primeiro atendimento

Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada pela primeira vez no dia 12 de agosto pela mãe de uma estudante de 13 anos. A adolescente teria dado entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto com sonolência e quase inconsciente.