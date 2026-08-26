26 de agosto de 2026
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CASO DE POLÍCIA

Alunos misturam álcool, energético e remédios em escola de Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Fachada da Escola Estadual Prof. Roberto Scarabucci, no Residencial Ana Dorothea, em Franca
Fachada da Escola Estadual Prof. Roberto Scarabucci, no Residencial Ana Dorothea, em Franca

O consumo de bebida alcoólica, energético e medicamentos por estudantes da Escola Estadual “Prof. Roberto Scarabucci”, no Residencial Ana Dorothea, em Franca, levou a Polícia Militar a ser acionada em duas ocasiões. As ocorrências envolveram alunos que passaram mal após ingerirem a suposta mistura e novos relatos identificados durante as apurações internas da escola.

A Secretaria Estadual de Educação informou que a direção acionou os responsáveis e o Conselho Tutelar ao tomar conhecimento dos episódios.

Primeiro atendimento

Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada pela primeira vez no dia 12 de agosto pela mãe de uma estudante de 13 anos. A adolescente teria dado entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto com sonolência e quase inconsciente.

De acordo com o relato feito à polícia, uma colega de sala teria entregue à adolescente uma garrafa contendo energético, gin e remédios controlados.

A mãe afirmou que precisou levar a filha por meios próprios até a UPA após ser chamada pela direção da escola. Segundo ela, a instituição não teria acionado o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda conforme o registro policial, outros três estudantes também teriam consumido a mistura e passado mal. Eles teriam sido socorridos à mesma unidade de saúde.

Novo relato na escola

No dia 17 de agosto, a Polícia Militar foi novamente acionada, desta vez na própria escola.

Segundo o boletim elaborado no local, a gestão escolar informou que novos detalhes surgiram durante as apurações internas. Entre eles, o relato de que outro estudante teria entregue um comprimido para uma aluna cheirar.

A direção informou aos policiais que iniciou os protocolos junto à unidade escolar e ao Conselho Tutelar.

Ainda de acordo com o registro, nenhum frasco de bebida ou medicamento estava disponível para perícia quando a PM chegou. Os produtos teriam sido descartados pelos próprios alunos.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pela Polícia Civil de Franca.

Secretaria Estadual de Educação

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, a equipe gestora acolheu os estudantes, acionou os responsáveis e os convocou para uma reunião de mediação. O Conselho Tutelar também foi acionado pela unidade.

Segundo a pasta, o Samu foi acionado para o atendimento dos estudantes.

O caso também foi inserido na plataforma do Conviva SP (Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar), que realiza o acompanhamento da situação juntamente com um profissional do programa Psicólogos nas Escolas.

A Unidade Regional de Ensino de Franca e a gestão da escola afirmaram estar à disposição da comunidade escolar para maiores esclarecimentos.

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