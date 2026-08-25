O zagueiro francano João Victor Tornich, o "Alemão", de 23 anos, viveu nesta terça-feira, 25, um dos momentos mais importantes da carreira. Titular do Lask, ele participou da histórica classificação da equipe austríaca para a fase de liga da Champions League, conquistada com uma virada sobre o Celtic, da Escócia.

Depois de perder o jogo de ida por 3 a 0, na Escócia, o Lask precisava vencer por pelo menos três gols de diferença para levar a decisão à prorrogação.

Em casa, na Raiffeisen Arena, a equipe austríaca ficou ainda mais distante da classificação quando o Celtic abriu o placar com McGregor, aos 21 minutos, ampliando a vantagem no confronto agregado para 4 a 0.