O zagueiro francano João Victor Tornich, o "Alemão", de 23 anos, viveu nesta terça-feira, 25, um dos momentos mais importantes da carreira. Titular do Lask, ele participou da histórica classificação da equipe austríaca para a fase de liga da Champions League, conquistada com uma virada sobre o Celtic, da Escócia.
Depois de perder o jogo de ida por 3 a 0, na Escócia, o Lask precisava vencer por pelo menos três gols de diferença para levar a decisão à prorrogação.
Em casa, na Raiffeisen Arena, a equipe austríaca ficou ainda mais distante da classificação quando o Celtic abriu o placar com McGregor, aos 21 minutos, ampliando a vantagem no confronto agregado para 4 a 0.
A reação, porém, foi histórica. O Lask marcou quatro vezes no tempo normal, com Usor, Ljubicic, Adeniran e Flecker, e levou a decisão para a prorrogação.
Aos 109 minutos, Adeniran voltou a marcar e garantiu a vitória por 5 a 1, fechando o placar agregado em 5 a 4.
Alemão foi titular
Alemão começou a partida entre os titulares e formou a linha defensiva do Lask. O francano permaneceu em campo até os 99 minutos, quando foi substituído por Krystof Danek.
Pouco depois, aos 109 minutos, Adeniran marcou o gol que confirmou a classificação histórica da equipe austríaca.
A vaga encerra uma espera de 61 anos para o clube voltar à principal competição de clubes da Europa. A última participação do Lask havia ocorrido na temporada 1965/66.
Francano ganha espaço no futebol austríaco
A participação de Alemão na partida decisiva coroa uma temporada de crescimento no futebol europeu. O zagueiro chegou ao Lask por empréstimo do Portimonense, de Portugal, e rapidamente conquistou espaço na equipe.
Titular desde a segunda rodada do Campeonato Austríaco 2025/26, o jogador também foi importante na campanha que terminou com o título da Copa da Áustria, conquistado pelo Lask em maio.
Na decisão, a equipe venceu o Altach por 4 a 2, na prorrogação, e encerrou um jejum de 61 anos sem conquistar a competição.
Na época, Alemão destacou a importância do primeiro título profissional. “É uma sensação muito boa. É meu primeiro título na minha carreira profissional, espero que possa ser o primeiro de muitos. Um momento muito especial, estou muito feliz e grato a Deus por tudo que vem me proporcionando”, afirmou o jogador.
Agora, além da disputa pelo Campeonato Austríaco, o francano terá a oportunidade de disputar a fase de liga da Champions League. O sorteio dos adversários do Lask está marcado para esta quinta-feira, 27.
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