O cantor Gusttavo Lima, embaixador da Festa do Peão de Barretos neste ano, mandou um recado para Franca durante a Cavalgada do Embaixador, realizada nesta terça-feira, 25, em Barretos. O artista foi abordado pelo francano Giuliano Duarte, que pediu um “alô” para a cidade.

O momento foi registrado em vídeo por Giuliano. Ao chamar a atenção do cantor, o francano brincou: “Fala comigo, bebê”.

Gusttavo Lima interagiu com Giuliano e mandou o recado para Franca, destacando características da região. “Terra boa, hein, terra vermelha, terra de cultura”, disse o cantor.