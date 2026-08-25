25 de agosto de 2026
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BARRETÃO 2026

'Terra boa', diz Gusttavo Lima sobre Franca durante cavalgada

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Gusttavo Lima durante cavalgada nesta terça-feira, em Barretos
Gusttavo Lima durante cavalgada nesta terça-feira, em Barretos

O cantor Gusttavo Lima, embaixador da Festa do Peão de Barretos neste ano, mandou um recado para Franca durante a Cavalgada do Embaixador, realizada nesta terça-feira, 25, em Barretos. O artista foi abordado pelo francano Giuliano Duarte, que pediu um “alô” para a cidade.

O momento foi registrado em vídeo por Giuliano. Ao chamar a atenção do cantor, o francano brincou: “Fala comigo, bebê”.

Gusttavo Lima interagiu com Giuliano e mandou o recado para Franca, destacando características da região. “Terra boa, hein, terra vermelha, terra de cultura”, disse o cantor.

A Cavalgada do Embaixador reuniu Gusttavo Lima e outros participantes pelas ruas e áreas rurais de Barretos. O cantor está na cidade acompanhado da família durante os dias de festa.

Shows em Barretos

Gusttavo Lima subiu ao palco da arena do Parque do Peão no último sábado, 22, em uma das principais apresentações da programação da Festa do Peão de Barretos.

No próximo sábado, 29, o cantor volta à arena para mais um show durante a festa.

O encontro com Giuliano, registrado em vídeo, aproximou o artista de Franca, que fica a cerca de 100 quilômetros de Barretos.

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