A diretoria da Associação Atlética Francana apresentou, na noite desta terça-feira, 25, o planejamento para a temporada 2027, que inclui a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a partir de 2 de janeiro, e do Campeonato Paulista da Série A3, previsto para começar no fim de janeiro. Durante o evento, realizado no Imperador Palace Hotel, o presidente da Veterana, Fransérgio Garcia, confirmou que a cidade será novamente sede da Copa São Paulo.

Lucas Bahia, de 42 anos, será novamente o técnico da equipe sub-20. Sob seu comando, a Francana teve uma campanha considerada satisfatória na última edição da Copa São Paulo, classificando-se para a segunda fase do torneio.

Wantuil será supervisor técnico

Como antecipado pelo GCN/Sampi na semana passada, Wantuil Rodrigues, de 69 anos, será o supervisor técnico da equipe que disputará a Copa São Paulo. Ele comandou a Veterana nos últimos anos e afirmou ter um acordo com o clube para ser o treinador do time profissional na Série A3. O clube, no entanto, ainda não anunciou oficialmente o treinador para a Série A3.