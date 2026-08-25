A diretoria da Associação Atlética Francana apresentou, na noite desta terça-feira, 25, o planejamento para a temporada 2027, que inclui a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a partir de 2 de janeiro, e do Campeonato Paulista da Série A3, previsto para começar no fim de janeiro. Durante o evento, realizado no Imperador Palace Hotel, o presidente da Veterana, Fransérgio Garcia, confirmou que a cidade será novamente sede da Copa São Paulo.
Lucas Bahia, de 42 anos, será novamente o técnico da equipe sub-20. Sob seu comando, a Francana teve uma campanha considerada satisfatória na última edição da Copa São Paulo, classificando-se para a segunda fase do torneio.
Wantuil será supervisor técnico
Como antecipado pelo GCN/Sampi na semana passada, Wantuil Rodrigues, de 69 anos, será o supervisor técnico da equipe que disputará a Copa São Paulo. Ele comandou a Veterana nos últimos anos e afirmou ter um acordo com o clube para ser o treinador do time profissional na Série A3. O clube, no entanto, ainda não anunciou oficialmente o treinador para a Série A3.
Wantuil afirmou que já trabalha na montagem do elenco sub-20 ao lado de Bahia e também planeja a equipe profissional. Segundo ele, alguns jogadores que defenderam a Veterana no acesso em 2023 podem retornar.
“O fato de não ter jogado a Copa Paulista nos leva à concentração de esforços para montar um time sub-20 competitivo, mas já estamos também em processo de montagem da equipe da A3”, destacou Wantuil.
Bahia quer repetir campanha
Lucas Bahia afirmou que pretende repetir o trabalho realizado na última Copa São Paulo e disse ter recebido o convite para retornar ao comando do sub-20 com alegria.
“Com imensa alegria recebi esse convite de estar novamente comandando o time sub-20 da Francana. Com muita vontade de trabalhar, muita garra e amor à instituição, iremos em busca dos objetivos traçados. Queremos novamente aquele Lanchão cheio empurrando o time em busca das vitórias”, disse.
Na última edição da Copa São Paulo, Bahia levou a Veterana ao primeiro mata-mata da competição. A equipe acabou eliminada pela Ponte Preta nos pênaltis.
Foco na Copa São Paulo e na A3
Fransérgio Garcia afirmou que o trabalho para a próxima temporada começa oficialmente com foco inicial na Copa São Paulo, mas já com planejamento voltado à Série A3. “Hoje começa o trabalho para o próximo ano. Confirmando Wantuil como supervisor, tentando repetir o caminho que o basquete fez. Com planejamento, com primeiro foco nessa Copa São Paulo e já organizado para a Série A3, principal competição para a Franca”, disse.
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