A mãe de um aluno de 7 anos da EMEB Profª Luzinete Cortez Balieiro, no Jardim Palestina, na região Leste de Franca, afirma que o filho teria levado um choque na mão dentro da escola na última quinta-feira, 20. Segundo ela, a criança contou que foi levada pela professora de apoio para outra sala, onde uma funcionária teria retirado um dispositivo de uma gaveta e colocado em sua mão. A Prefeitura, por sua vez, diz que não foi identificada conduta inadequada por parte da escola e ofereceu a transferência do aluno.

Segundo a mãe, o menino estuda na unidade durante a manhã e, após o almoço, fica aos cuidados de uma babá. Na quinta-feira, ao chegar à casa da cuidadora, ele teria relatado o episódio e mostrado um ferimento na mão.

“Ele relatou para a babá que a professora de apoio dele tinha levado ele para outra sala, para a sala de outra tia, e que nessa sala a tia tinha tirado um choque de dentro da gaveta e colocado o choque na mãozinha dele”, relatou a mãe.