A Unesp (Universidade Estadual Paulista) publicou o Manual do Candidato do Vestibular 2027, documento que reúne as principais informações para quem pretende ingressar nos cursos de graduação da instituição. O processo oferece 5.850 vagas em 136 cursos, distribuídos por 24 cidades, entre elas Franca. O prazo para solicitar isenção ou redução de 50% da taxa de inscrição termina às 23h59 deste domingo, 30.
O valor integral da taxa é de R$ 225. Os pedidos de isenção ou redução devem ser feitos pelo site da Fundação Vunesp, com o envio digital da documentação comprobatória. O resultado dos pedidos será divulgado em 21 de setembro, nos sites da Unesp e da Vunesp.
Inscrições começam em setembro
As inscrições para o Vestibular Unesp 2027 estarão abertas de 4 de setembro a 20 de outubro, exclusivamente pelo site da Vunesp.
Também haverá redução de 75% da taxa de inscrição para todos os candidatos que estejam no último ano do ensino médio público paulista, pela Secretaria da Educação ou pelo Centro Paula Souza. Para esse benefício, o cadastramento ocorrerá de 4 de setembro a 20 de outubro.
O Manual do Candidato apresenta ainda os critérios e procedimentos para os pedidos de isenção e redução de 50% da taxa.
Franca está entre as cidades com cursos
A Unesp oferece, no Vestibular 2027, cursos em 24 cidades do estado de São Paulo: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.
Do total de 5.850 vagas, 50% são reservadas pelo SRVEBP (Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública) a estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública. Dentro desse percentual, 35% das vagas são destinadas a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.
O curso de Medicina também terá aumento no número de vagas. A oferta passou de 90 para 105 vagas, sendo que 85 serão selecionadas por meio do Vestibular Unesp 2027.
Provas serão realizadas em duas fases
A primeira fase está marcada para 22 de novembro. A prova terá 90 questões de múltipla escolha e será aplicada em 35 cidades: 31 no estado de São Paulo e também em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).
A segunda fase será realizada nos dias 13 e 14 de dezembro, nas mesmas 35 cidades. Essa etapa terá 36 questões discursivas e uma redação em gênero dissertativo.
O resultado final do Vestibular Unesp 2027 está previsto para 27 de janeiro de 2027.
Principais datas
- Até 30 de agosto: pedidos de isenção e redução de 50% da taxa.
- 4 de setembro a 20 de outubro: período de inscrições.
- 22 de novembro: prova da primeira fase.
- 13 e 14 de dezembro: provas da segunda fase.
- 27 de janeiro de 2027: divulgação do resultado final.
O Manual do Candidato está disponível nos sites da Unesp e da Fundação Vunesp e reúne informações sobre cursos, vagas, cidades, regras do processo seletivo, provas e procedimentos de matrícula.
Para dúvidas sobre o vestibular, os candidatos podem utilizar o canal “Fale Conosco” da Vunesp. Informações sobre os cursos de graduação também estão disponíveis no Guia de Profissões da Unesp.
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