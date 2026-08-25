A Unesp (Universidade Estadual Paulista) publicou o Manual do Candidato do Vestibular 2027, documento que reúne as principais informações para quem pretende ingressar nos cursos de graduação da instituição. O processo oferece 5.850 vagas em 136 cursos, distribuídos por 24 cidades, entre elas Franca. O prazo para solicitar isenção ou redução de 50% da taxa de inscrição termina às 23h59 deste domingo, 30.

O valor integral da taxa é de R$ 225. Os pedidos de isenção ou redução devem ser feitos pelo site da Fundação Vunesp, com o envio digital da documentação comprobatória. O resultado dos pedidos será divulgado em 21 de setembro, nos sites da Unesp e da Vunesp.

Inscrições começam em setembro

As inscrições para o Vestibular Unesp 2027 estarão abertas de 4 de setembro a 20 de outubro, exclusivamente pelo site da Vunesp.