Uma câmera de segurança registrou um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta na manhã desta terça-feira, 25, na avenida Hélio Palermo, em Franca. A motocicleta ficou presa ao para-choque do caminhão após a colisão, mas a condutora não ficou ferida.

As imagens mostram a motociclista reduzindo a velocidade no cruzamento com a avenida Dr. Joaquim Firmino Pereira Jorge para parar no semáforo.

O caminhão, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira da motocicleta.