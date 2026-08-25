Uma câmera de segurança registrou um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta na manhã desta terça-feira, 25, na avenida Hélio Palermo, em Franca. A motocicleta ficou presa ao para-choque do caminhão após a colisão, mas a condutora não ficou ferida.
As imagens mostram a motociclista reduzindo a velocidade no cruzamento com a avenida Dr. Joaquim Firmino Pereira Jorge para parar no semáforo.
O caminhão, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira da motocicleta.
Com o impacto, a moto ficou presa ao para-choque do caminhão. Apesar da batida, a motociclista não caiu.
Atendimento
O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento aos envolvidos. Apesar do susto e dos danos provocados pela colisão, ninguém ficou ferido.
A Polícia Militar registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
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