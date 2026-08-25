25 de agosto de 2026
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Moto fica presa em para-choque de caminhão após batida em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN
Moto fica presa ao para-choque de caminhão após batida na avenida Hélio Palermo, em Franca
Moto fica presa ao para-choque de caminhão após batida na avenida Hélio Palermo, em Franca

Uma câmera de segurança registrou um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta na manhã desta terça-feira, 25, na avenida Hélio Palermo, em Franca. A motocicleta ficou presa ao para-choque do caminhão após a colisão, mas a condutora não ficou ferida.

As imagens mostram a motociclista reduzindo a velocidade no cruzamento com a avenida Dr. Joaquim Firmino Pereira Jorge para parar no semáforo.

O caminhão, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira da motocicleta.

Com o impacto, a moto ficou presa ao para-choque do caminhão. Apesar da batida, a motociclista não caiu.

Atendimento

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento aos envolvidos. Apesar do susto e dos danos provocados pela colisão, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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