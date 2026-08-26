O mercado imobiliário de Franca e região registrou forte retração em julho de 2026. Segundo pesquisa do Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo), as vendas de imóveis residenciais usados caíram 64,83% em relação ao período anterior, enquanto as locações recuaram 22,96%.

Mesmo com a redução no volume de negócios, o levantamento mostra um perfil de demanda relativamente definido: as casas continuaram predominando tanto nas vendas quanto nas locações, enquanto imóveis de dois e três dormitórios e faixas intermediárias de preço concentraram boa parte das negociações.

Casas dominam as vendas

Em julho, as casas representaram 73% das vendas de imóveis usados, contra 27% dos apartamentos.