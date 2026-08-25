A Câmara Municipal de Franca aprovou por unanimidade, nesta terça-feira, 25, em primeira votação, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2027. A proposta prevê orçamento de R$ 1.822.237.890,20 para o município.

A LDO estabelece metas, prioridades e regras que vão orientar a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2027. O projeto foi encaminhado pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

Do total previsto, R$ 1.691.420.000,00 correspondem à Prefeitura de Franca (administração direta), enquanto R$ 130.799.890,20 serão receitas das autarquias municipais: o Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), a FDF (Faculdade de Direito de Franca) e Sassom (Serviço de Assistência e Seguro Social dos Municipiários).

Emendas parlamentares