Um homem de 32 anos foi atacado e mordido por um cachorro na tarde desta terça-feira, 25, na rua Paraná, esquina com a rua Minas Gerais, na Vila Aparecida, nas proximidades da avenida Brasil, em Franca.

A vítima, que seria um catador de recicláveis, sofreu ferimentos em uma das pernas e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O homem foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" para avaliação médica e medicação.

Segundo o socorrista do Samu, populares relataram que o animal seria da raça pitbull. O cachorro não foi encontrado no local.