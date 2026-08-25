Um homem de 32 anos foi atacado e mordido por um cachorro na tarde desta terça-feira, 25, na rua Paraná, esquina com a rua Minas Gerais, na Vila Aparecida, nas proximidades da avenida Brasil, em Franca.
A vítima, que seria um catador de recicláveis, sofreu ferimentos em uma das pernas e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O homem foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" para avaliação médica e medicação.
Segundo o socorrista do Samu, populares relataram que o animal seria da raça pitbull. O cachorro não foi encontrado no local.
Inicialmente, a equipe do Samu havia sido acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao chegar ao endereço, porém, os socorristas encontraram o homem ferido após a mordida do animal.
A Polícia Militar também esteve no local, mas a vítima já havia sido socorrida pelo Samu.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.