25 de agosto de 2026
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Homem é atacado por pitbull e socorrido pelo Samu em Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Viatura do Samu deixa o local do ataque de pitbull em Franca
Viatura do Samu deixa o local do ataque de pitbull em Franca

Um homem de 32 anos foi atacado e mordido por um cachorro na tarde desta terça-feira, 25, na rua Paraná, esquina com a rua Minas Gerais, na Vila Aparecida, nas proximidades da avenida Brasil, em Franca.

A vítima, que seria um catador de recicláveis, sofreu ferimentos em uma das pernas e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O homem foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" para avaliação médica e medicação.

Segundo o socorrista do Samu, populares relataram que o animal seria da raça pitbull. O cachorro não foi encontrado no local.

Inicialmente, a equipe do Samu havia sido acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao chegar ao endereço, porém, os socorristas encontraram o homem ferido após a mordida do animal.

A Polícia Militar também esteve no local, mas a vítima já havia sido socorrida pelo Samu.

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