A Apae de Franca realiza entre esta quarta-feira, 26, e sexta-feira, 28, o Ciclo de Palestras da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2026. Gratuita, a programação reúne especialistas para discutir temas ligados ao TEA (Transtorno do Espectro Autista), deficiência intelectual, inclusão, autonomia e garantia de direitos.
Com o tema "Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!", o evento contará com uma atividade presencial e duas palestras on-line. A iniciativa é voltada para profissionais das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, estudantes, familiares, cuidadores e demais interessados.
Primeira palestra será presencial
A abertura acontece nesta quarta-feira, das 19h às 21h30, no Auditório do Dan Inn Hotel, em Franca. A psicóloga e professora Alessandra Corne Canosa apresentará a palestra "Manejo de comportamento para TEA e Deficiência Intelectual: estratégias práticas".
Doutora em Educação Especial pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) e especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pela USP (Universidade de São Paulo), Alessandra atua na formação de profissionais e supervisão de equipes voltadas ao atendimento de pessoas com autismo e deficiência intelectual.
O evento terá credenciamento e coffee break a partir das 19h, seguido da abertura, palestra e espaço para perguntas do público.
Direitos e autonomia estarão em debate
Na quinta-feira, 27, das 19h às 20h30, a programação segue de forma on-line com a palestra "Avanços e desafios na Tomada de Decisão Apoiada para pessoa com deficiência", ministrada pela defensora pública do Estado de São Paulo, Renata Flores Tibiriçá.
A atividade abordará a Tomada de Decisão Apoiada, instrumento previsto na Lei Brasileira de Inclusão que permite às pessoas com deficiência receber apoio para exercer seus direitos e tomar decisões de forma autônoma.
Encerramento discutirá protagonismo e inclusão
O ciclo será encerrado na sexta-feira, 28, às 14h, com a palestra "Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!", conduzida por Tâmara Soares, coordenadora nacional do Programa de Autogestão e Autodefensoria da Apae Brasil.
A discussão terá como foco o protagonismo das pessoas com deficiência, o combate ao capacitismo, a participação social e a ampliação da presença desse público em espaços de decisão.
As duas atividades on-line serão transmitidas pelo canal da Apae de Franca no YouTube. As inscrições para todos os encontros são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma Sympla.
Serviço
Ciclo de Palestras da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2026
26 de agosto – 19h às 21h30
Manejo de comportamento para TEA e Deficiência Intelectual: estratégias práticas
Presencial no Auditório do Dan Inn Hotel, Rua Alfredo Tosi, 1.088, Núcleo Agrícola Alpha, Franca.
27 de agosto – 19h às 20h30
Avanços e desafios na Tomada de Decisão Apoiada
Evento on-line.
28 de agosto – 14h às 15h30
Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!
Evento on-line.
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