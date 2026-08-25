A Apae de Franca realiza entre esta quarta-feira, 26, e sexta-feira, 28, o Ciclo de Palestras da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2026. Gratuita, a programação reúne especialistas para discutir temas ligados ao TEA (Transtorno do Espectro Autista), deficiência intelectual, inclusão, autonomia e garantia de direitos.

Com o tema "Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!", o evento contará com uma atividade presencial e duas palestras on-line. A iniciativa é voltada para profissionais das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, estudantes, familiares, cuidadores e demais interessados.

Primeira palestra será presencial

A abertura acontece nesta quarta-feira, das 19h às 21h30, no Auditório do Dan Inn Hotel, em Franca. A psicóloga e professora Alessandra Corne Canosa apresentará a palestra "Manejo de comportamento para TEA e Deficiência Intelectual: estratégias práticas".