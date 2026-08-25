O Centro do Autismo de Franca deve começar a sair do papel no início de 2027, segundo o presidente da Câmara Municipal, Fransérgio Garcia (PL), nesta terça-feira, 25. O projeto prevê a construção de um prédio de quase 2 mil metros quadrados na área onde atualmente funciona o NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), na região central da cidade, com investimento estimado em R$ 6 milhões.

Segundo Fransérgio, a proposta começou a ser estruturada a partir de visitas a clínicas especializadas em outras cidades do estado de São Paulo. Entre elas, Mogi das Cruzes, onde o modelo de atendimento serviu como principal referência para o projeto de Franca, inclusive, sendo visitado pela secretária municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas. O equipamento de Mogi atende atualmente cerca de 570 crianças.

“Aqui vai ser muito melhor. Nós vamos também virar referência nacional em cuidado com crianças do espectro autista”, afirmou o prefeito Alexandre Ferreira (MDB), em vídeo ao lado de Fransérgio reproduzido no telão do Plenário.