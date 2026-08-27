O homem de 41 anos acusado de abusar sexualmente da própria afilhada, de 5 anos, apresentou sua versão após ser esfaqueado pela mãe da criança, de 25 anos, na avenida Major Nicácio, na região central de Franca, na segunda-feira, 24.

O acusado nega qualquer abuso e afirma que sempre cuidou das duas crianças quando a mãe precisava sair. A última vez em que as meninas ficaram em sua casa foi no fim de semana de 15 de agosto, quando, conforme seu relato, a mãe pediu que ele e a mulher cuidassem delas porque tinha um compromisso.

O homem afirmou que trabalhou durante a madrugada como motorista de aplicativo e retornou para casa pela manhã, depois que a mulher avisou que as crianças haviam acordado e queriam tomar café.