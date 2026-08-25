Franca tem cinco oportunidades de trabalho abertas em processos seletivos de três instituições sem fins lucrativos. As vagas são para as funções de educador infantil, auxiliar de educação infantil, auxiliar de cozinha, lactarista e oficineiro. Os salários informados chegam a R$ 2.788,91, além de benefícios.

Os processos seletivos foram publicados na edição desta terça-feira, 25, do Diário Oficial do Município e têm prazos de inscrição entre esta quarta-feira, 27, e sexta-feira, 28.

Ijepam

O Ijepam (Instituto José Edison de Paula Marques) abriu processo seletivo para contratação, pelo regime CLT, de profissionais para a área de educação infantil.