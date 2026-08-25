Franca tem cinco oportunidades de trabalho abertas em processos seletivos de três instituições sem fins lucrativos. As vagas são para as funções de educador infantil, auxiliar de educação infantil, auxiliar de cozinha, lactarista e oficineiro. Os salários informados chegam a R$ 2.788,91, além de benefícios.
Os processos seletivos foram publicados na edição desta terça-feira, 25, do Diário Oficial do Município e têm prazos de inscrição entre esta quarta-feira, 27, e sexta-feira, 28.
Ijepam
O Ijepam (Instituto José Edison de Paula Marques) abriu processo seletivo para contratação, pelo regime CLT, de profissionais para a área de educação infantil.
Há vagas para auxiliar de educação infantil e auxiliar de cozinha.
Para auxiliar de educação infantil, é necessário estar cursando Licenciatura em Pedagogia, ter formação em Curso Normal Superior ou Curso Normal em nível médio/Magistério com habilitação em Educação Infantil. Também podem participar estudantes que tenham concluído pelo menos 50% da graduação em Pedagogia.
Para auxiliar de cozinha, é exigido Ensino Fundamental.
Os interessados devem enviar currículo para o e-mail selecao@ijepam.com.br entre os dias 25 e 28 de agosto. A seleção será feita por análise curricular e entrevista. O edital não informa os valores dos salários nem a carga horária para essas duas funções.
Creche Igea Sainz
A Creche Frei José Luiz Igea Sainz também está com processo seletivo aberto para duas funções.
A primeira é educador infantil, com exigência de formação em Pedagogia, Curso Normal Superior ou formação em nível médio na área de Magistério com habilitação em Educação Infantil. A jornada é de 44 horas semanais, com salário de R$ 2.788,91, além de vale-alimentação de R$ 209 e outros benefícios.
A segunda oportunidade é para auxiliar de cozinha e lactarista, destinada a candidatos com Ensino Fundamental completo. A jornada também é de 44 horas semanais, com salário de R$ 2.243,30, vale-alimentação de R$ 209 e benefícios.
Os currículos devem ser enviados para crecheigeasainz@gmail.com até sexta-feira, 28. No assunto da mensagem, o candidato deve indicar a vaga de interesse. A contratação será pelo regime CLT.
Adefi
Já a Adefi (Associação de Pessoas com Deficiência Física de Franca) seleciona candidatos para uma vaga de oficineiro.
A oportunidade exige Ensino Médio completo, além de experiência com desenvolvimento de oficinas e atividades socioeducativas. Também são desejáveis habilidades para condução de atividades com diferentes públicos, mediação, diálogo, criatividade e desenvolvimento de atividades manuais, lúdicas ou educativas. Experiência com famílias, grupos ou equipes é considerada um diferencial.
A remuneração é de R$ 2.698,33, para jornada de 44 horas semanais. A vaga oferece ainda auxílio-alimentação de R$ 215, vale-refeição de R$ 30 por dia trabalhado e auxílio-saúde.
Os interessados devem enviar currículo para adefifranca@gmail.com até quinta-feira, 27. O processo terá análise curricular e entrevista.
Confira as oportunidades
• Auxiliar de Educação Infantil – Ijepam: inscrição até 28 de agosto;
• Auxiliar de Cozinha – Ijepam: inscrição até 28 de agosto;
• Educador Infantil – Creche Igea Sainz: R$ 2.788,91 + benefícios; até 28 de agosto;
• Auxiliar de Cozinha/Lactarista – Creche Igea Sainz: R$ 2.243,30 + benefícios; até 28 de agosto;
• Oficineiro(a) – Adefi: R$ 2.698,33 + benefícios; até 27 de agosto.
Os candidatos devem ficar atentos aos requisitos de cada função e encaminhar o currículo diretamente para os e-mails indicados nos respectivos processos seletivos.
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