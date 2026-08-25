Morreu em Franca nessa segunda-feira, 24, a professora aposentada da rede estadual e municipal Maria Cristina de Lima Silva, aos 69 anos. Ela vinha lutando há algum tempo contra um câncer e morreu em decorrência da doença.

Maria Cristina era viúva e mãe de uma filha já falecida. Foi casada com o ex-prefeito de Claraval-MG, Agostinho Carlos da Silva, que administrou a cidade mineira no mandato de 1983 a 1988. Ele também é falecido.

Amiga de Maria Cristina, a professora Andréa Braguim lamentou a perda. Segundo ela, os professores mantêm um grupo e sempre estão em contato. "Uma das pessoas mais incríveis que eu conheci em toda a minha vida. Uma parceira, conselheira. Uma professora que trabalhou comigo por vários anos. Uma perda lamentável", disse.