A 39ª edição do Hallel acontece entre os dias 4 e 7 de setembro, com entrada gratuita, no Parque de Exposições "Fernando Costa", em Franca. Cerca de 3 mil voluntários devem movimentar o evento, além da mobilização de hotéis, empresas de transporte, alimentação e comércio.
Com uma programação que contará com mais de 80 atrações, entre shows, pregações, momentos de oração e evangelização, além de mais de 20 misas, o Hallel contará com aproximadamente 19 mil metros quadrados de estrutura dentro do Parque "Fernando Costa", como palco central e tendas.
Diferentes áreas do evento contarão com voluntariado, seja na recepção, organização e orientação do público, apoio às atividades, entre outros. Dentre os mais de 3 mil voluntários dessa edição, estão o casal de aposentados João Rodrigues e Terezinha Rodrigues, ambos de 81 anos. Eles coordenam uma barraca de fogazza há mais de duas décadas e seguem fazendo disso uma tradição familiar.
“Para a nossa família, o Hallel não é apenas um evento, é parte da nossa vida. A cada ano, reunimos amigos para servir com alegria, e é emocionante ver tanta gente unida pela fé, pela fraternidade e pelo desejo de fazer o bem”, disseram.
Rede hoteleira movimentada em Franca e região
Hotéis da cidade tendem a ter ala demanda por conta do movimento que o Hallel proporciona. Em Franca, o Hotel Dan Inn já tem cerca de 70% das reservas ocupadas para o período e deve chegar em 100%. Já em Patrocínio Paulista, o Hotel Havaí percebe como o turismo religioso pode fazer o movimento da região crescer.
“Nosso hotel sempre fica cheio nesse período do Hallel, movimenta bastante. É um evento que tem grande importância para nós. Percebemos que tem crescido muito o turismo religioso em nossa região”, disse Anderson Borges, gerente do hotel em Patrocínio Paulista.
Caravanas e Excursões
Na região, grupos se preparam para vir até Franca para o evento religioso. Célia Santiago, de Uberaba (MG), já organiza caravanas para o Hallel há três anos. De início, eram somente seus familiares e amigos. O grupo cresceu após indicações e, em 2026, um ônibus com capacidade para 46 passageiros já está reservado.
“Começou com um grupo pequeno, família, paróquia e amigos, e foi crescendo com o boca a boca. O Hallel é um momento de renovação espiritual, louvor e encontro com Deus. Fazer em caravana fortalece a união das pessoas e toda a comunidade. Fica mais seguro, mais acessível e a gente vive tudo junto”, contou Célia.
Alimentação
Em questão de comida e bebida, a última edição do Halle comercializou mais de 31 mil unidades de água e 26 mil unidades de refrigerantes, além de 7,5 mil fogazzas e quase 4 mil pastéis, entre outros alimentos e bebidas.
Toda a renda obtida com a comercialização de alimentos e bebidas é destinada para manutenção das atividades da Escola Hallel ao longo do ano, para dar continuidade ao trabalho realizado pela organização durante o ano.
“Quando o Hallel acontece, existe toda uma cidade se movimentando junto com o evento. São hotéis, transporte, alimentação, fornecedores e, principalmente, milhares de voluntários que se dedicam para que tudo aconteça. Mas o trabalho não termina quando o Hallel acaba. A renda da praça de alimentação ajuda a manter as atividades da Escola Hallel durante todo o ano. Ou seja, o que acontece nesses quatro dias também contribui para o trabalho de evangelização realizado nos meses seguintes”, disse Gabriel Faleiros, presidente do Hallel Franca.
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