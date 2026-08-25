A 39ª edição do Hallel acontece entre os dias 4 e 7 de setembro, com entrada gratuita, no Parque de Exposições "Fernando Costa", em Franca. Cerca de 3 mil voluntários devem movimentar o evento, além da mobilização de hotéis, empresas de transporte, alimentação e comércio.

Com uma programação que contará com mais de 80 atrações, entre shows, pregações, momentos de oração e evangelização, além de mais de 20 misas, o Hallel contará com aproximadamente 19 mil metros quadrados de estrutura dentro do Parque "Fernando Costa", como palco central e tendas.

Diferentes áreas do evento contarão com voluntariado, seja na recepção, organização e orientação do público, apoio às atividades, entre outros. Dentre os mais de 3 mil voluntários dessa edição, estão o casal de aposentados João Rodrigues e Terezinha Rodrigues, ambos de 81 anos. Eles coordenam uma barraca de fogazza há mais de duas décadas e seguem fazendo disso uma tradição familiar.