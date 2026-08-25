O motorista Mauro Celso Aparecido da Silva, de 48 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 25, na Santa Casa de Franca, após permanecer internado por três dias em decorrência de um grave acidente de trânsito, em Morro Agudo, a cerca de 90 km de Franca.
Conhecido como “Coquinho”, Mauro sofreu diversas fraturas pelo corpo, além de trauma na cabeça do pâncreas e lesões. Ele estava internado desde o último sábado 22, quando se envolveu em uma colisão entre um Fiat Uno e o caminhão de uma usina, na rodovia Professor Orlando Diniz Junqueira, entre Morro Agudo e Viradouro.
Durante a madrugada, o estado de saúde de Mauro se agravou. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser submetido a aproximadamente 40 minutos de manobras de reanimação, mas não resistiu e teve a morte confirmada.
Mauro era morador do Jardim Silveira, em Morro Agudo, e deixa uma filha.
O acidente
A batida aconteceu na noite de sábado. Segundo informações, o caminhão teria acessado a pista e foi atingido pelo Fiat Uno. Com o impacto, o carro pegou fogo e o motorista ficou gravemente ferido.
Motoristas que passavam pelo trecho auxiliaram no controle do trânsito e tentaram conter as chamas. Um caminhão-pipa de uma usina também foi acionado para auxiliar na ocorrência.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.
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