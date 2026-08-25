O motorista Mauro Celso Aparecido da Silva, de 48 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 25, na Santa Casa de Franca, após permanecer internado por três dias em decorrência de um grave acidente de trânsito, em Morro Agudo, a cerca de 90 km de Franca.

Conhecido como “Coquinho”, Mauro sofreu diversas fraturas pelo corpo, além de trauma na cabeça do pâncreas e lesões. Ele estava internado desde o último sábado 22, quando se envolveu em uma colisão entre um Fiat Uno e o caminhão de uma usina, na rodovia Professor Orlando Diniz Junqueira, entre Morro Agudo e Viradouro.

Durante a madrugada, o estado de saúde de Mauro se agravou. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser submetido a aproximadamente 40 minutos de manobras de reanimação, mas não resistiu e teve a morte confirmada.