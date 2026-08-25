O Franca Basquete recebe o Mogi das Cruzes nesta quinta-feira, 27, às 19h, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026, em duelo que vale a primeira colocação. As duas equipes vão decidir o primeiro lugar da primeira fase da competição estadual.

A partida também marca a busca por reabilitação do time francano após a derrota na última rodada para o São José e é cercada de rivalidade, já que o clube mogiano contratou dois destaques do Franca: Lucas Dias e Georginho.

Para o confronto, o técnico interino Zezinho Limonta contará com dois retornos importantes. O experiente ala/armador norte-americano David Jackson, que foi poupado contra o São José, e Lucas Siewert, que cumpriu suspensão automática na última partida. Vale lembrar que o técnico Helinho e Reynan estão servindo a seleção brasileira e Parodi a seleção uruguaia.