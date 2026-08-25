25 de agosto de 2026
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PREPARAÇÃO

Franca Basquete terá dois 'reforços' contra o Mogi no Pedrocão

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
David Jackson deve voltar ao time na partida desta quinta-feira, em casa
David Jackson deve voltar ao time na partida desta quinta-feira, em casa

O Franca Basquete recebe o Mogi das Cruzes nesta quinta-feira, 27, às 19h, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2026, em duelo que vale a primeira colocação. As duas equipes vão decidir o primeiro lugar da primeira fase da competição estadual.

A partida também marca a busca por reabilitação do time francano após a derrota na última rodada para o São José e é cercada de rivalidade, já que o clube mogiano contratou dois destaques do Franca: Lucas Dias e Georginho.

Para o confronto, o técnico interino Zezinho Limonta contará com dois retornos importantes. O experiente ala/armador norte-americano David Jackson, que foi poupado contra o São José, e Lucas Siewert, que cumpriu suspensão automática na última partida. Vale lembrar que o técnico Helinho e Reynan estão servindo a seleção brasileira e Parodi a seleção uruguaia.

Zezinho, que na derrota para o São José contou apenas com jogadores da base, incluindo garotos de 16 e 17 anos, e dois atletas do elenco principal, Andrezão e Mineiro, comemora a volta da dupla. "Sabemos que temos um jogo completamente diferente e muito importante, valendo o primeiro lugar na classificação. Vamos contar com o retorno de David Jackson e Lucas Siewert, jogadores que trazem experiência e qualidade para a equipe", disse.

O treinador destacou que vem trabalhando forte com o elenco nos dias que antecedem a partida, aprimorando a parte defensiva e ofensiva para buscar a vitória em casa. "Precisamos corrigir os erros que cometemos, principalmente no controle das decisões ofensivas e nas perdas de bola. Entrar contra o Mogi com muita concentração desde o primeiro minuto. Vamos nos preparar para fazer um bom jogo e buscar essa primeira colocação", completou.

O Campeonato Paulista conta com a participação de oito clubes e todos se classificam para os playoffs das quartas de final. A primeira fase definirá apenas as posições das equipes. Quem vencer o duelo em Franca garante a liderança do Estadual.

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