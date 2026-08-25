25 de agosto de 2026
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Rua Chile tem interdições para obras de drenagem em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Rua Chile, no Jardim Consolação
Rua Chile, no Jardim Consolação

A rua Chile, na região do Jardim Consolação, em Franca, está com interdições para a realização de obras de drenagem desde segunda-feira, 24. Os serviços estão previstos para ocorrer até sábado (29), sempre das 7h às 18h.

Inicialmente, a intervenção ocorre com interdição de meia pista, permitindo a passagem de veículos pelo trecho. No entanto, conforme as condições encontradas durante a execução dos trabalhos, a via poderá ser totalmente bloqueada.

Veja a rota alternativa

Caso seja necessário interditar completamente a rua Chile, os motoristas que precisarem acessar a via no sentido de subida deverão utilizar uma rota alternativa.

A orientação é seguir pela rua Professora Suzana Ribeiro Sandoval, virar à direita na rua Ana Jacinto Caleiro e, na sequência, retornar à rua Chile.

A recomendação aos motoristas é redobrar a atenção ao passar pela região, respeitar a sinalização instalada no local e, sempre que possível, optar por rotas alternativas para evitar possíveis pontos de retenção.

Os serviços devem ocorrer diariamente, das 7h às 18h, até o sábado, 29.

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