A rua Chile, na região do Jardim Consolação, em Franca, está com interdições para a realização de obras de drenagem desde segunda-feira, 24. Os serviços estão previstos para ocorrer até sábado (29), sempre das 7h às 18h.
Inicialmente, a intervenção ocorre com interdição de meia pista, permitindo a passagem de veículos pelo trecho. No entanto, conforme as condições encontradas durante a execução dos trabalhos, a via poderá ser totalmente bloqueada.
Veja a rota alternativa
Caso seja necessário interditar completamente a rua Chile, os motoristas que precisarem acessar a via no sentido de subida deverão utilizar uma rota alternativa.
A orientação é seguir pela rua Professora Suzana Ribeiro Sandoval, virar à direita na rua Ana Jacinto Caleiro e, na sequência, retornar à rua Chile.
A recomendação aos motoristas é redobrar a atenção ao passar pela região, respeitar a sinalização instalada no local e, sempre que possível, optar por rotas alternativas para evitar possíveis pontos de retenção.
Os serviços devem ocorrer diariamente, das 7h às 18h, até o sábado, 29.
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