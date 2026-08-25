A rua Chile, na região do Jardim Consolação, em Franca, está com interdições para a realização de obras de drenagem desde segunda-feira, 24. Os serviços estão previstos para ocorrer até sábado (29), sempre das 7h às 18h.

Inicialmente, a intervenção ocorre com interdição de meia pista, permitindo a passagem de veículos pelo trecho. No entanto, conforme as condições encontradas durante a execução dos trabalhos, a via poderá ser totalmente bloqueada.

Veja a rota alternativa

Caso seja necessário interditar completamente a rua Chile, os motoristas que precisarem acessar a via no sentido de subida deverão utilizar uma rota alternativa.