Os restos mortais do jovem Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, não serão encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de São Paulo. O delegado responsável pelo caso autorizou o sepultamento em Pedregulho, cidade onde Tiago morava.
O velório será realizado nesta terça-feira, das 10h às 11h, no Velório Municipal de Pedregulho. Em seguida, os restos mortais serão sepultados no município.
Tiago ficou desaparecido por 63 dias, após sair de casa com destino à Cachoeira Cascata Grande, no dia 22 de junho, sem retornar.
Após semanas de buscas, o corpo foi encontrado na área conhecida como Capão Redondo, dentro do Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, a cerca de 1,5 quilômetro da casa onde o jovem morava.
O local onde Tiago foi encontrado é de difícil acesso, com terreno escorregadio, muitas pedras e presença de animais. Ele teria caído de uma altura aproximada de 40 metros, em uma cachoeira seca.
Agora, familiares e amigos poderão se despedir do jovem em Pedregulho, encerrando uma longa e dolorosa espera de 63 dias por respostas sobre seu desaparecimento.
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