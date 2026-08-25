Os restos mortais do jovem Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, não serão encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de São Paulo. O delegado responsável pelo caso autorizou o sepultamento em Pedregulho, cidade onde Tiago morava.

O velório será realizado nesta terça-feira, das 10h às 11h, no Velório Municipal de Pedregulho. Em seguida, os restos mortais serão sepultados no município.

Tiago ficou desaparecido por 63 dias, após sair de casa com destino à Cachoeira Cascata Grande, no dia 22 de junho, sem retornar.