25 de agosto de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 25, em Franca:

Nome: Izaura Alves Barbosa  
Idade: 85 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Aline Cristina de Oliveira 
Idade: 37 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco  
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Cristina de Lima Silva 
Idade: 69 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 2 
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Claraval 
Horário previsto do sepultamento: 14h30

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