Veja o obituário desta terça-feira, 25, em Franca:
Nome: Izaura Alves Barbosa
Idade: 85 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Aline Cristina de Oliveira
Idade: 37 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria Cristina de Lima Silva
Idade: 69 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Claraval
Horário previsto do sepultamento: 14h30
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