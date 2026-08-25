Veja o obituário desta terça-feira, 25, em Franca:

Nome: Izaura Alves Barbosa

Idade: 85 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Aline Cristina de Oliveira

Idade: 37 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h