A família de Gabriel Garcia Leite, de 37 anos, procura pelo homem desde a noite de domingo, 23, em Franca. Segundo o boletim de ocorrência registrado nessa segunda-feira, 24, ele saiu por volta das 18h levando, sem autorização, o carro da irmã, um Renault Kwid branco, de placas BKU-6048, e não foi mais localizado.
Desaparecimento
De acordo com o registro feito na Polícia Civil, Gabriel saiu da residência localizada na Rua Benedicta Nascimento Garcia, no Jardim Monte Carlo, sem que os familiares percebessem.
A irmã, Amanda Garcia Leite, informou à polícia que Gabriel pegou a chave do veículo e deixou o local. Até o momento do registro da ocorrência, ele não havia retornado nem sido localizado pela família.
Carro também é procurado
O veículo levado por Gabriel é um Renault Kwid Zen 2, ano 2018, de cor branca e placas BKU-6048. Conforme o boletim, o automóvel pertence a Amanda Garcia Leite e ainda não havia sido recuperado até a emissão do documento.
Informações que possam contribuir com a localização podem ser comunicadas à família pelos telefones (16) 99191-9779, com Amanda, ou (16) 99152-0946, com Reginaldo.
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