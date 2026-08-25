A família de Gabriel Garcia Leite, de 37 anos, procura pelo homem desde a noite de domingo, 23, em Franca. Segundo o boletim de ocorrência registrado nessa segunda-feira, 24, ele saiu por volta das 18h levando, sem autorização, o carro da irmã, um Renault Kwid branco, de placas BKU-6048, e não foi mais localizado.

Desaparecimento

De acordo com o registro feito na Polícia Civil, Gabriel saiu da residência localizada na Rua Benedicta Nascimento Garcia, no Jardim Monte Carlo, sem que os familiares percebessem.

A irmã, Amanda Garcia Leite, informou à polícia que Gabriel pegou a chave do veículo e deixou o local. Até o momento do registro da ocorrência, ele não havia retornado nem sido localizado pela família.

Carro também é procurado