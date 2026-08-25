A Câmara Municipal de Franca realizará, nesta terça-feira, 25, a primeira votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. A previsão é de que o município arrecade R$ 1.822.237.890,20 para a manutenção e os investimentos das atividades do próximo ano.

Como se trata de uma peça orçamentária, o projeto precisa passar por duas votações para ser encaminhado ao Executivo. A segunda votação está prevista para acontecer já na próxima semana, em 1° de setembro.

O montante é R$ 39.091.646,20 maior do que os R$ 1.783.146.244,00 previstos para 2026. Embora possa parecer muito, o crescimento do orçamento é de 2,19% de um ano para o outro. Isso não significa, necessariamente, que haverá mais recursos para novos investimentos, já que o valor também poderá ser utilizado para manter serviços e atividades já existentes, além de despesas como o pagamento de servidores, que podem variar de um ano para o outro.