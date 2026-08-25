O Senac São Paulo realiza nesta sexta-feira, 28, mais uma edição do Casa Aberta Senac, evento que terá entrada gratuita e programação aberta à população em Franca e outras quatro cidades da região. A iniciativa acontece das 8h às 21h e busca aproximar o público das atividades desenvolvidas pela instituição por meio de experiências práticas, oficinas, palestras e vivências.

Em Franca, a programação será marcada por atividades relacionadas à sustentabilidade, inovação e desenvolvimento profissional. Entre os destaques, está a instalação imersiva “Franca 2050: O Futuro está em Construção”, que aborda temas como mudanças climáticas e preservação do Cerrado.

A unidade também terá uma experiência voltada ao empreendedorismo e à gestão, com a atividade “Marcas Formativas Fazem a Diferença”, além de demonstrações na área de Podologia e uma introdução à programação utilizando Python e Google Colab.

Atividades gratuitas