O Senac São Paulo realiza nesta sexta-feira, 28, mais uma edição do Casa Aberta Senac, evento que terá entrada gratuita e programação aberta à população em Franca e outras quatro cidades da região. A iniciativa acontece das 8h às 21h e busca aproximar o público das atividades desenvolvidas pela instituição por meio de experiências práticas, oficinas, palestras e vivências.
Em Franca, a programação será marcada por atividades relacionadas à sustentabilidade, inovação e desenvolvimento profissional. Entre os destaques, está a instalação imersiva “Franca 2050: O Futuro está em Construção”, que aborda temas como mudanças climáticas e preservação do Cerrado.
A unidade também terá uma experiência voltada ao empreendedorismo e à gestão, com a atividade “Marcas Formativas Fazem a Diferença”, além de demonstrações na área de Podologia e uma introdução à programação utilizando Python e Google Colab.
Atividades gratuitas
O Casa Aberta foi desenvolvido para pessoas que desejam conhecer novas possibilidades profissionais, atualizar conhecimentos ou simplesmente experimentar atividades de diferentes áreas. A programação inclui workshops, oficinas, palestras, atendimentos, apresentações e bate-papos com especialistas.
Além de Franca, o evento será realizado nas unidades do Senac em Barretos, Bebedouro, Jaboticabal e Ribeirão Preto. Cada unidade terá uma programação própria, contemplando áreas como tecnologia, comunicação, gastronomia, saúde, segurança do trabalho, gestão, turismo, design e bem-estar.
Segundo o Senac, a iniciativa também permitirá que os visitantes conheçam a infraestrutura das unidades e tenham contato com a metodologia da instituição, baseada no aprendizado prático, na experimentação e na aproximação entre estudantes, professores e profissionais do mercado.
O evento também apresenta o portfólio de formação do Senac, que inclui cursos livres, técnicos, Ensino Médio Técnico, graduação, extensão universitária, pós-graduação e o Programa Senac de Aprendizagem.
Serviço
Casa Aberta Senac
Quando: sexta-feira, 28 de agosto, das 8h às 21h
Entrada: gratuita
Local: Senac Franca
Endereço: Rua Alfredo Lopes Pinto, 1.345, Vila Teixeira, Franca
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