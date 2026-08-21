A Polícia Civil tenta identificar um homem suspeito de furtar cerca de R$ 30 mil da residência de um borracheiro de 50 anos, no Jardim Dermínio, em Franca. O crime aconteceu no dia 9 de julho, mas as imagens de segurança que registraram a ação vieram a público nessa quinta-feira, 20.

Segundo a vítima, o dinheiro estava guardado dentro de um baú no quarto da residência. O que mais chamou a atenção dos investigadores é que o imóvel não foi revirado durante o furto.

As imagens mostram o suspeito entrando na casa e caminhando diretamente até o local onde a quantia estava escondida. Após pegar o dinheiro, ele deixa o imóvel poucos instantes depois.

Suspeita é de informação privilegiada