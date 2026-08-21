21 de agosto de 2026
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'FITA DADA'

Ladrão invade casa de borracheiro e leva R$ 30 mil em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Suspeito na porta da residência do borracheiro, minutos antes do furto
Suspeito na porta da residência do borracheiro, minutos antes do furto

A Polícia Civil tenta identificar um homem suspeito de furtar cerca de R$ 30 mil da residência de um borracheiro de 50 anos, no Jardim Dermínio, em Franca. O crime aconteceu no dia 9 de julho, mas as imagens de segurança que registraram a ação vieram a público nessa quinta-feira, 20.

Segundo a vítima, o dinheiro estava guardado dentro de um baú no quarto da residência. O que mais chamou a atenção dos investigadores é que o imóvel não foi revirado durante o furto.

As imagens mostram o suspeito entrando na casa e caminhando diretamente até o local onde a quantia estava escondida. Após pegar o dinheiro, ele deixa o imóvel poucos instantes depois.

Suspeita é de informação privilegiada

A forma como o crime foi praticado levantou uma das principais linhas de investigação da Polícia Civil.

Como o criminoso foi exatamente ao ponto onde o dinheiro estava guardado, sem procurar em outros cômodos ou mexer em objetos da residência, os investigadores trabalham com a hipótese de que ele possa ter recebido informações sobre a existência da quantia e o local onde ela estava escondida.

O borracheiro estava trabalhando no momento do furto e não havia ninguém na casa.

Segundo informações apuradas, ele mora sozinho e teve um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 30 mil.

Investigação continua

Até o momento, o homem que aparece nas imagens de segurança não foi identificado.

A Polícia Civil segue investigando o caso para descobrir a identidade do suspeito e esclarecer como ele teria obtido conhecimento sobre o dinheiro guardado na residência.

As imagens de monitoramento devem auxiliar nas buscas e na tentativa de localizar o autor do furto.

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