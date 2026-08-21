A Polícia Civil tenta identificar um homem suspeito de furtar cerca de R$ 30 mil da residência de um borracheiro de 50 anos, no Jardim Dermínio, em Franca. O crime aconteceu no dia 9 de julho, mas as imagens de segurança que registraram a ação vieram a público nessa quinta-feira, 20.
Segundo a vítima, o dinheiro estava guardado dentro de um baú no quarto da residência. O que mais chamou a atenção dos investigadores é que o imóvel não foi revirado durante o furto.
As imagens mostram o suspeito entrando na casa e caminhando diretamente até o local onde a quantia estava escondida. Após pegar o dinheiro, ele deixa o imóvel poucos instantes depois.
Suspeita é de informação privilegiada
A forma como o crime foi praticado levantou uma das principais linhas de investigação da Polícia Civil.
Como o criminoso foi exatamente ao ponto onde o dinheiro estava guardado, sem procurar em outros cômodos ou mexer em objetos da residência, os investigadores trabalham com a hipótese de que ele possa ter recebido informações sobre a existência da quantia e o local onde ela estava escondida.
O borracheiro estava trabalhando no momento do furto e não havia ninguém na casa.
Segundo informações apuradas, ele mora sozinho e teve um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 30 mil.
Investigação continua
Até o momento, o homem que aparece nas imagens de segurança não foi identificado.
A Polícia Civil segue investigando o caso para descobrir a identidade do suspeito e esclarecer como ele teria obtido conhecimento sobre o dinheiro guardado na residência.
As imagens de monitoramento devem auxiliar nas buscas e na tentativa de localizar o autor do furto.
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