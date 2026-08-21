Um motociclista de 19 anos ficou ferido após uma colisão com carro no bairro São José, na região Central de Franca na manhã desta sexta-feira, 21.

Segundo o apurado no local, um carro seguia pela rua Arnulfo de Lima, nas proximidades do HB do Magalu, quando teria dado seta para acessar a rua Professora Herundina Castro Alves. O motoqueiro que seguia no mesmo sentido não percebeu a conversão e teve a frente cortada, batendo em cheio na porta do carro do lado do motorista.

Com o impacto, o motociclista teve um corte na região do queixo e se queixava de dores. Como o vidro do carro quebrou, a motorista teve um corte superficial pelo estilhaços dos vidros.