Um motociclista de 19 anos ficou ferido após uma colisão com carro no bairro São José, na região Central de Franca na manhã desta sexta-feira, 21.
Segundo o apurado no local, um carro seguia pela rua Arnulfo de Lima, nas proximidades do HB do Magalu, quando teria dado seta para acessar a rua Professora Herundina Castro Alves. O motoqueiro que seguia no mesmo sentido não percebeu a conversão e teve a frente cortada, batendo em cheio na porta do carro do lado do motorista.
Com o impacto, o motociclista teve um corte na região do queixo e se queixava de dores. Como o vidro do carro quebrou, a motorista teve um corte superficial pelo estilhaços dos vidros.
Uma equipe de resgate da Unimed foi acionada para prestar socorro ao motociclista. Uma ambulância e as Mobs do Corpo de Bombeiros também foram chamadas.
Testemunhas relatam que o trânsito no trecho é caótico devido a entrada e saída de funcionários da empresa de Call Center, e pedem que melhorias sejam tomadas no local.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência.
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