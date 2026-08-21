Um homem fugiu da Polícia Militar durante uma abordagem realizada na noite desta quinta-feira, 20, em uma residência no Jardim Brasilândia, em Franca. No imóvel, os policiais encontraram três pés de maconha e 39 galões contendo uma substância que, segundo a perícia, apresentava odor de sabão.

A equipe foi até o endereço para averiguar a informação de que uma pessoa com mandado de prisão poderia estar no local.

Ao chegarem à residência, os policiais visualizaram um homem pela grade do portão. No entanto, ao perceber a presença da viatura, ele fugiu pelos fundos do imóvel e não foi localizado.