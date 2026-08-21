Um homem fugiu da Polícia Militar durante uma abordagem realizada na noite desta quinta-feira, 20, em uma residência no Jardim Brasilândia, em Franca. No imóvel, os policiais encontraram três pés de maconha e 39 galões contendo uma substância que, segundo a perícia, apresentava odor de sabão.
A equipe foi até o endereço para averiguar a informação de que uma pessoa com mandado de prisão poderia estar no local.
Ao chegarem à residência, os policiais visualizaram um homem pela grade do portão. No entanto, ao perceber a presença da viatura, ele fugiu pelos fundos do imóvel e não foi localizado.
Segundo a ocorrência, a identidade do suspeito não pôde ser confirmada no momento da fuga.
Pés de maconha e dezenas de galões foram apreendidos
Durante a vistoria no imóvel, os policiais encontraram três pés de maconha plantados nos fundos da residência.
Já na sala, havia 39 galões de diferentes capacidades, sendo 24 recipientes de 20 litros, 14 de 5 litros e um de 50 litros.
Inicialmente, os recipientes levantaram suspeita de armazenamento de agrotóxicos. Diante da situação, a perícia técnica foi acionada para analisar o material.
Após a avaliação, os peritos constataram que o conteúdo dos galões apresentava odor característico de sabão.
Todo o material localizado, incluindo os pés de maconha e os recipientes, foi apreendido e encaminhado ao Plantão Policial para registro da ocorrência e demais providências.
Até o encerramento da ocorrência, o homem que fugiu não havia sido localizado.
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