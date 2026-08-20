O Franca Basquete venceu o Pinheiros por 79 a 61 na noite desta quinta-feira, 20, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2026. Com o resultado, a equipe francana chegou à quinta vitória em cinco jogos e mantém 100% de aproveitamento na competição.

O Pinheiros começou melhor e chegou a abrir oito pontos de vantagem. No decorrer do primeiro quarto, porém, o Franca reagiu com boas jogadas de David Jackson, virou o placar e terminou a parcial vencendo por 20 a 15.

As equipes mantiveram forte marcação no segundo período. O Franca venceu o quarto por 12 a 9 e ampliou a vantagem para oito pontos, indo para o intervalo com 32 a 24.