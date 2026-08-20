A advogada Cristiany de Castro, presidente da Feapaes-SP (Federação das Apaes do Estado de São Paulo), realizou um evento de lançamento de sua candidatura a deputada estadual pelo Republicanos em Franca, na terça-feira, 18. O evento foi realizado no Spazzio e reuniu o presidente da Câmara Municipal, Fransérgio Garcia (PL), o presidente do Cidadania de Franca, Cezar Vilela, e o presidente nacional do Cidadania, deputado Alex Manente.
Durante o lançamento, Cristiany afirmou estar confiante no desempenho da campanha e destacou Franca como o ponto de partida de sua caminhada eleitoral.
“Minha expectativa é muito positiva. Estou trabalhando acreditando na vitória. Franca é a nossa casa, é onde a caminhada começa. Aqui o grupo está forte, unido, comprometido, acreditando no projeto”, afirmou.
Mais voz para Franca
Cristiany apontou como um dos objetivos da candidatura ampliar a representação de Franca na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Segundo ela, o projeto tem dimensão estadual e foi construído ao longo dos anos. “O objetivo é fazer com que Franca tenha cada vez mais voz na Assembleia Legislativa”, disse.
A candidata também ressaltou sua trajetória política e afirmou ter recebido votos em mais de 500 municípios paulistas na última eleição. “Tudo isso com trabalho, presença e seriedade”, declarou.
Defesa das Apaes
Presidente da Feapaes-SP, Cristiany também destacou a atuação em defesa das Apaes, do terceiro setor e das pessoas com deficiência como uma das frentes de sua candidatura. Para Cristiany, a experiência à frente da federação permite acompanhar diretamente as demandas enfrentadas pelas entidades e pelas pessoas com deficiência.
Ao falar sobre a disputa, a candidata afirmou acreditar nas condições para construir uma campanha competitiva e conquistar uma votação expressiva. “Nós temos condições de fazer essa campanha e conquistar uma vitória relevante. Estou confiante”, finalizou.
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