A advogada Cristiany de Castro, presidente da Feapaes-SP (Federação das Apaes do Estado de São Paulo), realizou um evento de lançamento de sua candidatura a deputada estadual pelo Republicanos em Franca, na terça-feira, 18. O evento foi realizado no Spazzio e reuniu o presidente da Câmara Municipal, Fransérgio Garcia (PL), o presidente do Cidadania de Franca, Cezar Vilela, e o presidente nacional do Cidadania, deputado Alex Manente.

Durante o lançamento, Cristiany afirmou estar confiante no desempenho da campanha e destacou Franca como o ponto de partida de sua caminhada eleitoral.

“Minha expectativa é muito positiva. Estou trabalhando acreditando na vitória. Franca é a nossa casa, é onde a caminhada começa. Aqui o grupo está forte, unido, comprometido, acreditando no projeto”, afirmou.

Mais voz para Franca