20 de agosto de 2026
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Dise incinera 141,8 quilos de drogas apreendidas na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Dise
Drogas apreendidas sendo incineradas nesta quinta-feira
Drogas apreendidas sendo incineradas nesta quinta-feira

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca incinerou 141,8 quilos de drogas apreendidas em Franca e municípios da região nesta quinta-feira, 20. O material foi destruído após apreensões realizadas durante investigações e operações de combate ao tráfico de drogas.

Ao todo, foram incinerados 122,1 quilos de maconha, 16 quilos de cocaína e 3,6 quilos de crack. Segundo a Polícia Civil, as drogas foram apreendidas pela própria Dise e também por outras forças de segurança que atuam na região.

Procedimento acompanhado

Todas as etapas do procedimento foram acompanhadas e fiscalizadas por um representante do Ministério Público do Estado de São Paulo e por agentes da Vigilância Sanitária, segundo a Polícia Civil.

O processo incluiu a conferência das amostras, o transporte das drogas sob escolta policial e a destruição definitiva do material por meio da incineração.

De acordo com a Dise, o acompanhamento dos órgãos responsáveis teve como objetivo garantir a legalidade, a segurança e a regularidade do procedimento.

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