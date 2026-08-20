A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca incinerou 141,8 quilos de drogas apreendidas em Franca e municípios da região nesta quinta-feira, 20. O material foi destruído após apreensões realizadas durante investigações e operações de combate ao tráfico de drogas.

Ao todo, foram incinerados 122,1 quilos de maconha, 16 quilos de cocaína e 3,6 quilos de crack. Segundo a Polícia Civil, as drogas foram apreendidas pela própria Dise e também por outras forças de segurança que atuam na região.

Procedimento acompanhado

Todas as etapas do procedimento foram acompanhadas e fiscalizadas por um representante do Ministério Público do Estado de São Paulo e por agentes da Vigilância Sanitária, segundo a Polícia Civil.