Um posto de combustíveis de Franca foi fechado nesta quinta-feira, 20, durante fiscalização da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo). Localizado na Avenida Miguel Sábio de Mello, próximo à Havan, no Jardim Santana, o Posto Terrana Oil teve as bombas lacradas, além de máquinas de pagamento e documentos recolhidos.

Segundo a fiscalização, o posto não tinha autorização para funcionar e utilizava máquinas de cartão registradas em nomes diferentes do estabelecimento. A ação ocorreu após a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) acionar a Secretaria da Fazenda.

De acordo com as autoridades, o uso de máquinas vinculadas a terceiros pode fazer com que parte dos valores pagos pelos clientes não seja registrada no faturamento oficial do estabelecimento, com possível impacto na tributação.