Franca deve registrar uma queda gradual nas temperaturas nos próximos dias. Segundo a previsão da Climatempo, os termômetros podem marcar 26°C nesta sexta-feira, 21, 29°C no sábado, 22, e 31°C no domingo, 23, enquanto as mínimas caem para 19°C, 13°C e 12°C, respectivamente. A cidade também deve manter grande variação entre as temperaturas da manhã e da tarde.
A mudança ocorre depois de uma quinta-feira, 20, de calor, quando a previsão aponta mínima de 17°C e máxima de 33°C — uma amplitude térmica de 16°C.
Fim de semana começa com queda nas máximas
Na sexta-feira, a previsão indica mínima de 19°C e máxima de 26°C. O dia deve ter sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem previsão de chuva.
No sábado, a temperatura mínima cai para 13°C, enquanto a máxima deve chegar a 29°C. A diferença de 16°C entre os extremos mantém a característica de grande amplitude térmica, com manhã fria e tarde mais quente.
O domingo será o dia com a menor temperatura mínima prevista para o fim de semana. Os termômetros podem marcar 12°C nas primeiras horas do dia e chegar aos 31°C à tarde. A amplitude térmica, portanto, pode alcançar 19°C.
Chuva pode voltar na quarta-feira
A mudança no tempo pode ocorrer na quarta-feira, 26. A previsão da Climatempo indica possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas, com acumulado estimado em 13,3 milímetros.
Para o dia, a temperatura deve ficar entre 16°C e 22°C. A previsão também aponta 57% de possibilidade de chuva.
Como se trata de uma previsão meteorológica, as condições podem sofrer alterações até a chegada da próxima semana.
Alerta de baixa umidade
O Inmet emitiu um aviso para esta quinta-feira que aponta a umidade relativa do ar entre 20% e 12%. Segundo o órgão, há risco de incêndios florestais e impactos à saúde, como ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.
Durante o período de validade do alerta, o Inmet recomenda beber bastante líquido, evitar atividades físicas e reduzir a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Também é indicado utilizar hidratante para a pele e umidificar os ambientes.
Em caso de necessidade, o órgão orienta buscar informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.
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