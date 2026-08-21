Franca deve registrar uma queda gradual nas temperaturas nos próximos dias. Segundo a previsão da Climatempo, os termômetros podem marcar 26°C nesta sexta-feira, 21, 29°C no sábado, 22, e 31°C no domingo, 23, enquanto as mínimas caem para 19°C, 13°C e 12°C, respectivamente. A cidade também deve manter grande variação entre as temperaturas da manhã e da tarde.

A mudança ocorre depois de uma quinta-feira, 20, de calor, quando a previsão aponta mínima de 17°C e máxima de 33°C — uma amplitude térmica de 16°C.

Fim de semana começa com queda nas máximas

Na sexta-feira, a previsão indica mínima de 19°C e máxima de 26°C. O dia deve ter sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem previsão de chuva.