A Polícia Civil prendeu os dois últimos suspeitos de participação no homicídio de um homem de 43 anos, ocorrido durante uma briga generalizada em um bar do bairro Los Angeles, em Barretos. Com as novas prisões, os quatro investigados pelo crime estão detidos e à disposição da Justiça. Os dois homens, de 36 e 42 anos, apresentaram-se espontaneamente na sede da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Barretos no fim da tarde dessa quarta-feira, 19.

Segundo a Polícia Civil, eles foram presos em cumprimento aos mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça.

Os outros dois investigados, de 37 e 47 anos, já haviam sido presos anteriormente. Com isso, os quatro homens identificados durante a investigação estão detidos.

Briga terminou em morte