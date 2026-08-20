A Polícia Civil prendeu os dois últimos suspeitos de participação no homicídio de um homem de 43 anos, ocorrido durante uma briga generalizada em um bar do bairro Los Angeles, em Barretos. Com as novas prisões, os quatro investigados pelo crime estão detidos e à disposição da Justiça. Os dois homens, de 36 e 42 anos, apresentaram-se espontaneamente na sede da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Barretos no fim da tarde dessa quarta-feira, 19.
Segundo a Polícia Civil, eles foram presos em cumprimento aos mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça.
Os outros dois investigados, de 37 e 47 anos, já haviam sido presos anteriormente. Com isso, os quatro homens identificados durante a investigação estão detidos.
Briga terminou em morte
O crime aconteceu por volta das 20h do dia 2 de agosto, nas proximidades de um bar no bairro Los Angeles. Segundo a Polícia Civil, um desentendimento entre frequentadores evoluiu para uma briga generalizada.
Durante a confusão, um homem de 43 anos foi morto com golpes de arma branca. O filho dele, de 24 anos, também foi atingido e ficou gravemente ferido. Outras duas pessoas, ambas de 46 anos, sofreram ferimentos.
A DIG de Barretos instaurou um inquérito para apurar o caso e realizou diligências, incluindo análise de imagens de câmeras de segurança, oitivas de vítimas sobreviventes e interrogatórios de pessoas que estavam no local.
A partir dos elementos reunidos, quatro homens, de 36, 37, 42 e 47 anos, foram identificados como suspeitos de participação direta no episódio.
A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão temporária dos quatro investigados.
O inquérito continua para o esclarecimento completo das circunstâncias do homicídio.
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