A Carreta da Saúde da Mulher inicia os atendimentos à população de Franca e região nesta sexta-feira, 21, com previsão de realizar até 60 procedimentos por dia. A estrutura está instalada no estacionamento do Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, na avenida Chico Júlio, 5.125, na Vila Imperador, onde permanecerá até 18 de setembro.
A ação integra o programa federal Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, que busca ampliar o acesso a exames e reduzir as filas do SUS (Sistema Único de Saúde).
Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A estrutura atenderá pacientes cadastradas que aguardam regulação pela rede municipal de Franca e pelos 22 municípios da região.
Convocação será feita por WhatsApp
Não haverá atendimento por demanda espontânea. As pacientes serão convocadas pela Secretaria Municipal de Saúde por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp, com a indicação da data e do horário para a realização dos procedimentos.
Entre os exames previstos estão mamografia, ultrassonografia mamária bilateral, ultrassonografia pélvica, ultrassonografia transvaginal, colposcopia, biópsia de colo uterino e punção de mama por agulha grossa.
A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, reforçou a importância de as pacientes convocadas comparecerem na data e horário agendados. A orientação é levar um documento de identidade com foto para facilitar o atendimento.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.