A Carreta da Saúde da Mulher inicia os atendimentos à população de Franca e região nesta sexta-feira, 21, com previsão de realizar até 60 procedimentos por dia. A estrutura está instalada no estacionamento do Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, na avenida Chico Júlio, 5.125, na Vila Imperador, onde permanecerá até 18 de setembro.

A ação integra o programa federal Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, que busca ampliar o acesso a exames e reduzir as filas do SUS (Sistema Único de Saúde).

Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A estrutura atenderá pacientes cadastradas que aguardam regulação pela rede municipal de Franca e pelos 22 municípios da região.

Convocação será feita por WhatsApp