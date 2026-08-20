Wantuil Rodrigues, cotado para comandar a Associação Atlética Francana no Campeonato Paulista da Série A3 de 2027, será o supervisor da Veterana na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. A função inclui a indicação de jogadores para a montagem do elenco e o apoio ao treinador da equipe sub-20.

O presidente da Francana, Fransérgio Garcia, confirmou nesta quinta-feira, 20, a contratação de Wantuil para o cargo de supervisor, mas afirmou que ainda não há garantia de que ele será o treinador da equipe principal na Série A3. “Ele é um dos nomes que estão sendo avaliados para a A3”, disse o dirigente.

A reportagem apurou que o grupo de investidores que pretende apoiar o futebol da Francana está dividido em relação ao treinador para a Série A3. Parte é favorável a Wantuil, enquanto outra tenta a contratação de Fausto Dias, que trabalhou no Paulista de Jundiaí.

Técnico da Copa São Paulo