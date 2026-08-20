Wantuil Rodrigues, cotado para comandar a Associação Atlética Francana no Campeonato Paulista da Série A3 de 2027, será o supervisor da Veterana na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. A função inclui a indicação de jogadores para a montagem do elenco e o apoio ao treinador da equipe sub-20.
O presidente da Francana, Fransérgio Garcia, confirmou nesta quinta-feira, 20, a contratação de Wantuil para o cargo de supervisor, mas afirmou que ainda não há garantia de que ele será o treinador da equipe principal na Série A3. “Ele é um dos nomes que estão sendo avaliados para a A3”, disse o dirigente.
A reportagem apurou que o grupo de investidores que pretende apoiar o futebol da Francana está dividido em relação ao treinador para a Série A3. Parte é favorável a Wantuil, enquanto outra tenta a contratação de Fausto Dias, que trabalhou no Paulista de Jundiaí.
Técnico da Copa São Paulo
O clube promete anunciar na próxima terça-feira o nome do treinador da equipe sub-20, que começará a ser formada no próximo mês. A coletiva terá a presença de Wantuil Rodrigues.
O nome de Lucas Bahia é cogitado para comandar a equipe na Copinha. Ele trabalhou na última edição da Copa São Paulo e levou a Francana à segunda fase da competição, quando foi eliminada pelo Cruzeiro, que se sagrou campeão neste ano.
“Terça-feira teremos uma coletiva para anunciar o planejamento e o técnico da Copa São Paulo”, acrescentou Garcia.
Wantuil Rodrigues foi procurado para comentar sobre a nova função na Veterana, mas não respondeu até a publicação desta matéria.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.