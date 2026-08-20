O trecho da rodovia Cândido Portinari onde ocorreu um grave acidente envolvendo um caminhão canavieiro, uma van e um Corolla Cross segue interditado na tarde desta quinta-feira, 20, entre Restinga e Franca. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas após a colisão.

O acidente aconteceu no km 385,3 da rodovia, no sentido Batatais–Franca, nas proximidades do Clube de Campo, em Restinga.

Segundo informações da concessionária responsável pela rodovia, a perícia chegou ao local por volta das 13h58. Às 14h40, a van foi reposicionada no acostamento, enquanto a carreta envolvida na ocorrência seguiu viagem normalmente.