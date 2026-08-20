O trecho da rodovia Cândido Portinari onde ocorreu um grave acidente envolvendo um caminhão canavieiro, uma van e um Corolla Cross segue interditado na tarde desta quinta-feira, 20, entre Restinga e Franca. Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas após a colisão.
O acidente aconteceu no km 385,3 da rodovia, no sentido Batatais–Franca, nas proximidades do Clube de Campo, em Restinga.
Segundo informações da concessionária responsável pela rodovia, a perícia chegou ao local por volta das 13h58. Às 14h40, a van foi reposicionada no acostamento, enquanto a carreta envolvida na ocorrência seguiu viagem normalmente.
Às 15h, o Corolla Cross foi removido da faixa de rolamento. Na sequência, às 15h06, uma equipe da usina responsável pelo caminhão iniciou a limpeza da pista para possibilitar a liberação do trecho.
Desvio
O trecho permanece interditado para os trabalhos de remoção e atendimento da ocorrência. O desvio é realizado no km 384, no dispositivo de retorno para Restinga, com acesso pela via Anna Thereza Villela Roza Rodrigues Alves.
O trânsito é direcionado para a via de acesso e, posteriormente, os motoristas podem retornar à rodovia Cândido Portinari.
Três pessoas ficaram feridas
O acidente envolveu um caminhão do tipo bitrem, uma van e um Corolla Cross. O motorista da van e duas mulheres que estavam no veículo de passeio foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia.
As vítimas apresentavam queixas de dores e foram encaminhadas a hospitais de Franca. Os bombeiros também atuaram no desencarceramento dos ocupantes dos veículos.
A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região e respeitem a sinalização do desvio.
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