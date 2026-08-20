Uma atendente, de 45 anos, levou um susto nesta quinta-feira, 20, após o carro que dirigia apresentar um princípio de incêndio em Franca. O veículo seguia para uma farmácia na rua Torres Penedo, nas proximidades do Hospital São Joaquim/Unimed, quando a motorista percebeu fumaça saindo da região do volante.
Ela havia saído de sua casa, no Parque Progresso, e seguia para a farmácia quando, ao passar por uma rotatória, percebeu a fumaça.
A motorista parou rapidamente o veículo, um Chevrolet Vectra cinza, ano 2000, e pediu ajuda. Funcionários de um posto de combustíveis próximo perceberam a situação e utilizaram um extintor para controlar as chamas. “Eu levei um susto, achei que o carro ia pegar fogo”, contou a motorista.
Pouco depois, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e verificou o veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o fogo não se espalhou.
A motorista acredita que o princípio de incêndio tenha sido provocado por algum problema na parte elétrica do carro.
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