20 de agosto de 2026
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SUSTO AO VOLANTE

Motorista vê fumaça, sai do carro e frentistas evitam incêndio

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Ariane Jud/GCN
Chevrolet Vectra cinza, ano 2000, após um princípio de incêndio
Chevrolet Vectra cinza, ano 2000, após um princípio de incêndio

Uma atendente, de 45 anos, levou um susto nesta quinta-feira, 20, após o carro que dirigia apresentar um princípio de incêndio em Franca. O veículo seguia para uma farmácia na rua Torres Penedo, nas proximidades do Hospital São Joaquim/Unimed, quando a motorista percebeu fumaça saindo da região do volante.

Ela havia saído de sua casa, no Parque Progresso, e seguia para a farmácia quando, ao passar por uma rotatória, percebeu a fumaça.

A motorista parou rapidamente o veículo, um Chevrolet Vectra cinza, ano 2000, e pediu ajuda. Funcionários de um posto de combustíveis próximo perceberam a situação e utilizaram um extintor para controlar as chamas. “Eu levei um susto, achei que o carro ia pegar fogo”, contou a motorista.

Pouco depois, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e verificou o veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o fogo não se espalhou.

A motorista acredita que o princípio de incêndio tenha sido provocado por algum problema na parte elétrica do carro.

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