O Hospital do Coração de Franca “Octávio Quércia” completa 38 anos nesta quinta-feira, 20, com atuação voltada ao atendimento cardiovascular e à assistência de pacientes de Franca e de outros 21 municípios da região.

Inaugurada em 1988, a instituição reúne atendimento especializado, equipamentos para diagnóstico e tratamentos de alta complexidade, além de uma equipe formada por profissionais de diferentes áreas.

Estrutura recebeu novos investimentos

Nos últimos anos, o Hospital do Coração passou por ampliações e recebeu investimentos em tecnologia e estrutura. Parte dos recursos foi viabilizada por meio de emendas parlamentares.