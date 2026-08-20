O Hospital do Coração de Franca “Octávio Quércia” completa 38 anos nesta quinta-feira, 20, com atuação voltada ao atendimento cardiovascular e à assistência de pacientes de Franca e de outros 21 municípios da região.
Inaugurada em 1988, a instituição reúne atendimento especializado, equipamentos para diagnóstico e tratamentos de alta complexidade, além de uma equipe formada por profissionais de diferentes áreas.
Estrutura recebeu novos investimentos
Nos últimos anos, o Hospital do Coração passou por ampliações e recebeu investimentos em tecnologia e estrutura. Parte dos recursos foi viabilizada por meio de emendas parlamentares.
Entre as mudanças recentes está a abertura de leitos do SUS (Sistema Único de Saúde) para enfermaria, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e hemodiálise. A instituição também mantém a atualização de equipamentos e processos utilizados no atendimento cardiovascular.
Segundo o diretor clínico, Rogério Campos, a assistência busca considerar as particularidades de cada paciente, além da condição de saúde. “Cada paciente traz sua história, suas dores, sua família e suas angústias”, afirma.
Para ele, o atendimento deve combinar conhecimento científico, experiência profissional e a realidade individual de cada pessoa.
Trabalho reúne diferentes equipes
A assistência também envolve profissionais de diferentes setores. Para a gerente assistencial, Wiviane Mendes Nogueira, o trabalho conjunto é parte fundamental do atendimento. “Cuidar de pessoas é ter dedicação, responsabilidade e, acima de tudo, saber trabalhar em equipe”, afirma.
Ela destaca que médicos, enfermeiros, equipes assistenciais, profissionais administrativos e trabalhadores dos serviços de apoio participam da rotina da instituição.
O presidente voluntário do Grupo Santa Casa de Franca, Sidnei Martins de Oliveira, afirma que os investimentos em estrutura e tecnologia têm como objetivo ampliar os benefícios oferecidos aos pacientes.
“Cada avanço na estrutura ou na tecnologia significa mais vidas salvas e maior bem-estar para a comunidade”, diz.
Ao completar 38 anos, o Hospital do Coração mantém o atendimento cardiovascular a pacientes de Franca e dos municípios da região e segue com investimentos em estrutura, tecnologia e processos de assistência.
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