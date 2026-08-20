Uma escola municipal na Vila Rezende, região oeste de Franca, voltou a ser alvo de criminosos. Na madrugada desta quinta-feira, 20, invasores entraram na unidade e furtaram parte da fiação elétrica, deixando o prédio sem energia.

O crime ocorreu na rua Joaquim Machado. Segundo as informações apuradas, os criminosos conseguiram acessar o interior da escola após abrir um vão entre o muro e a concertina instalada como proteção no local.

O furto foi descoberto nas primeiras horas da manhã, quando funcionários chegaram para iniciar o expediente e perceberam a falta de energia elétrica. Durante a vistoria, foi constatado que diversos fios haviam sido retirados da estrutura da unidade.

Escola já havia sido furtada em julho