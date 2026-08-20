Sem o técnico Helinho Garcia, o ala/armador Reynan e o armador Parodi, o Franca Basquete recebe o Pinheiros nesta quinta-feira, às 19h, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela quinta rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista 2026. Eles estão a serviço de suas respectivas seleções, Brasil e Uruguai, na janela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027.
Os três também desfalcarão a equipe francana nas duas partidas restantes desta fase do Paulista: contra o São José, no domingo, 23, fora de casa, e contra o Mogi das Cruzes, na quinta-feira, 27, no Pedrocão.
Nesse período, o Franca Basquete será comandado pelo assistente técnico e ex-jogador do clube, Zezinho Limonta. Ele assume o time com naturalidade, por já ter dirigido a equipe principal em inúmeras oportunidades, dando continuidade ao trabalho de Helinho.
“Trabalhamos juntos há bastante tempo, temos uma relação de muita confiança e estamos sempre alinhados em relação ao trabalho e à forma como enxergamos o basquete. Enquanto ele estiver representando a seleção brasileira, vou procurar dar continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado, mantendo a identidade da equipe e fazendo o meu melhor para ajudar o time nesses três jogos”, disse.
Zezinho destacou que será mais um jogo difícil, mas está confiante na vitória e na manutenção da invencibilidade do time no Paulista. “Estamos numa fase importante da competição, então queremos aproveitar esses jogos para continuar evoluindo, buscando sempre a vitória e fazendo uma boa preparação para a sequência do campeonato”, finalizou.
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