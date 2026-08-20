Sem o técnico Helinho Garcia, o ala/armador Reynan e o armador Parodi, o Franca Basquete recebe o Pinheiros nesta quinta-feira, às 19h, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela quinta rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista 2026. Eles estão a serviço de suas respectivas seleções, Brasil e Uruguai, na janela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027.

Os três também desfalcarão a equipe francana nas duas partidas restantes desta fase do Paulista: contra o São José, no domingo, 23, fora de casa, e contra o Mogi das Cruzes, na quinta-feira, 27, no Pedrocão.

Nesse período, o Franca Basquete será comandado pelo assistente técnico e ex-jogador do clube, Zezinho Limonta. Ele assume o time com naturalidade, por já ter dirigido a equipe principal em inúmeras oportunidades, dando continuidade ao trabalho de Helinho.