O fogo atingiu uma área de vegetação na avenida Jaime Tellini, na altura do número 3.830, entre o Zanetti e o Belvedere dos Bandeirantes, na zona sul de Franca, na noite desta quarta-feira, 19. As chamas começaram por volta das 18h, foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, mas voltaram durante a madrugada desta quinta-feira, 20.

A área atingida pelo fogo tem aproximadamente 30 mil metros quadrados.

Três equipes dos Bombeiros foram mobilizadas inicialmente para combater as chamas. Os trabalhos foram realizados com viaturas de salvamento e seguiram até aproximadamente 20h, quando o incêndio foi controlado e o local deixado em segurança.

Fogo volta horas depois