O fogo atingiu uma área de vegetação na avenida Jaime Tellini, na altura do número 3.830, entre o Zanetti e o Belvedere dos Bandeirantes, na zona sul de Franca, na noite desta quarta-feira, 19. As chamas começaram por volta das 18h, foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, mas voltaram durante a madrugada desta quinta-feira, 20.
A área atingida pelo fogo tem aproximadamente 30 mil metros quadrados.
Três equipes dos Bombeiros foram mobilizadas inicialmente para combater as chamas. Os trabalhos foram realizados com viaturas de salvamento e seguiram até aproximadamente 20h, quando o incêndio foi controlado e o local deixado em segurança.
Fogo volta horas depois
Por volta da meia-noite, os bombeiros foram acionados novamente após o surgimento de novos focos na mesma área.
Desta vez, uma equipe formada por seis agentes retornou ao local para realizar o combate. Foram utilizados água, sopradores, bomba costal e abafadores para controlar as chamas e evitar que o fogo avançasse pela vegetação.
O trabalho se estendeu até aproximadamente 2h desta quinta-feira, quando os novos focos foram controlados.
Após o combate, os bombeiros fizeram uma vistoria na área para verificar a existência de outros focos e deixaram o local em condições de segurança.
Até o momento, não há informações sobre o que provocou o incêndio.
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