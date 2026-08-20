20 de agosto de 2026
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QUEIMADA

Incêndio queima 30 mil m² e volta durante a madrugada em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Corpo de Bombeiros atua no combate a queimada na zona sul de Franca
Corpo de Bombeiros atua no combate a queimada na zona sul de Franca

O fogo atingiu uma área de vegetação na avenida Jaime Tellini, na altura do número 3.830, entre o Zanetti e o Belvedere dos Bandeirantes, na zona sul de Franca, na noite desta quarta-feira, 19. As chamas começaram por volta das 18h, foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, mas voltaram durante a madrugada desta quinta-feira, 20.

A área atingida pelo fogo tem aproximadamente 30 mil metros quadrados.

Três equipes dos Bombeiros foram mobilizadas inicialmente para combater as chamas. Os trabalhos foram realizados com viaturas de salvamento e seguiram até aproximadamente 20h, quando o incêndio foi controlado e o local deixado em segurança.

Fogo volta horas depois

Por volta da meia-noite, os bombeiros foram acionados novamente após o surgimento de novos focos na mesma área.

Desta vez, uma equipe formada por seis agentes retornou ao local para realizar o combate. Foram utilizados água, sopradores, bomba costal e abafadores para controlar as chamas e evitar que o fogo avançasse pela vegetação.

O trabalho se estendeu até aproximadamente 2h desta quinta-feira, quando os novos focos foram controlados.

Após o combate, os bombeiros fizeram uma vistoria na área para verificar a existência de outros focos e deixaram o local em condições de segurança.

Até o momento, não há informações sobre o que provocou o incêndio.

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